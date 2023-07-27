考眼力｜沙律食一半「配料」竟識郁　你搵唔搵到圖中嘅4腳生物？

韓媒《京畿日報》報道，韓國一名男子18日下班前利用APP預定餐點，在當地知名沙律專賣店「SALADY」訂購3份餐點。



隨後回到家中，他和兩位職場前輩一同用餐，正準備欣喜享用其中的沙律時，眼前場景竟讓在場所有人嚇壞……

看到了嗎？點擊放大看看該男子拍下的影片截圖：

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男子還原過程，他表示在享用凱薩沙律餐點時，突然看到葉菜間有什麼在蠕動。

原本以為是沙律配料，就在準備要吃下的瞬間，竟讓他驚訝不已，因為被誤認的「本體」，正是一隻活生生的青蛙。

尤其凱薩沙律主要是放蘿蔓、冰山萵苣等，較偏深綠色種類的生菜，導致青蛙藏在其中更難以被發現，而男子就在不知不覺間，吃完了一半的沙律。

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之後，感到荒唐的男子馬上拍下照片，並向店家抗議，店家也立刻承認疏失並退款。

對此，餐飲公司相關負責人解釋，由於產品主要使用的蔬菜，多是採露天及水耕法所耕種，推測青蛙大概是隨著前者收穫的同時，一起跑進蔬菜當中。

為了改善這樣的情形，未來將計畫減少露天種植比例，增加水耕種植比例。

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包括男子和一同用餐的同事，當天共計消費3,5800韓元（約219港元），事發隔天3人拿到該店30萬韓元禮券的補償（約1,836港元）。

男子受訪指出，因為相信是大型連鎖店才前往消費，不料品質卻是如此，也坦言「未來大概不會去使用（禮券）了」。

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