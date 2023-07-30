Android病毒｜31款購物APP藏惡意程式　用戶看完廣告：錢被轉走了

網路購物注意個人資訊安全！有國外資訊安全業者發現 Android（安卓）Google Play平台出現31款購物類型APP，其中隱藏「FakeTrade」的惡意軟體，該軟體會經由APP內的機制，悄悄騙走用戶的錢。



資安業者「Trend Micro」指出，這些APP上架後，會進行虛假宣傳，例如以金錢回饋吸引用戶完成指定任務，像是觀看廣告、訂閱、儲值錢包等等，但實際上用戶根本不會得到預期的獎勵。而且用戶一旦進行錢包儲值，金錢便會被轉移出去，進到別人的口袋。

31款藏惡意程式的購物APP一覽。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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據悉這些詐騙APP有不同語言版本，遍布全球各地，包含馬來西亞、阿根廷、巴西、越南等國家，目前這類APP經檢舉後已全數下架，已下載的用戶應盡快刪除。

同場加映：Android 11款App藏間諜軟體 盜用銀行卡話咁易！ 下載了就趕快刪（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Trend Micro列出的詐騙高風險APP有：AMA、BBShop、Canyon、Compass、Domo、Envoy、Fair、FIRETOSS、Gobuy、GoDo、Goshop、Huge、Koofire、Leefire、Moshop、NtBuy、Onefire、Papaya、Pudding、Saya、Sengre 、Smartz、Tango、Timeshop、Tinuiti、Upwork等。

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