恐怖！路邊攤買熱狗竟有生猛蛆蟲　姊妹吃到一半見蟲蠕動崩潰狂嘔

做生意當然希望賺錢，但也要顧及貨品質素。馬來西亞有3姊妹早前參加節日慶典，並在路邊攤檔購買2條炸熱狗品嚐。沒料2名妹妹吃了大半條熱狗後，竟發現內藏大堆正在蠕動的蛆蟲，令兩人當場反胃嘔吐。事後姐姐於社交平台發文，直指事件離譜，又呼籲商家注意食物安全，「過期發臭的東西就不要賣」。



馬來西亞有3姊妹早前在路邊攤檔購買兩條炸熱狗，沒料兩名妹妹吃了大半條熱狗後，竟發現內藏大堆正在蠕動的蛆蟲，令兩人當場反胃嘔吐。（fb「Nor Fazilah」圖片）

馬來西亞女生法茲拉（Nor Fazilah）早前於facebook發文，分享兩名妹妹不幸吃到不潔食物的經歷。她指早前與兩名妹妹一同參與節日慶典，結束後她於路邊的小食檔以10令吉（約17港元）購買2支以竹籤串起的炸熱狗，讓妹妹邊行邊食。

沒想到快食完的時候，兩名妹妹突然發現熱狗的餡料有異，仔細一看竟見到玉米粉外層包裹的不但有熱狗腸，還塞滿了正在蠕動的白色蛆蟲，即時感到反胃。她即時拿起熱狗擘開查看，沒料看到更驚人畫面，「天哪！不是一隻，裏面竟是密密麻麻的蛆蟲，好可怕」。

法茲拉指，兩名妹妹身體較為敏感，每當吃錯東西便很快會感到不適，當日兩人得知誤食蛆蟲熱狗，頓時嘔吐大作，令她非常心疼，「我看見妹妹一個在辛苦喘氣，一個在辛苦嘔吐，眼淚也不知不覺得落下了」。她稱自己曾想返回攤檔對質，惟因妹妹不適，以及路程太遠而作罷，「要不是我們離開那個賣玉米熱狗的檔口已經很遠，我一定回去找那個阿姨當面質問」。

法茲拉於社交平台發文，直指事件離譜，又呼籲商家注意食物安全。（fb「Nor Fazilah」圖片）

事件令法茲拉憤怒又內疚，因此她決定將事發經過分享至網上，提醒民眾小心，同時呼籲商家做生意時也要注意食物的清潔及新鮮程度，「我不是想爭論，我們不能責怪商戶，只是想提醒過期發臭的東西就不要賣」。

帖文一出引起當地網民關注，不少人也同情法茲拉與妹妹的經歷，「我起初以為是印度米，還在想甚麼食物裏面會包米，看完標題再看回照片，竟然是密密麻麻的蛆蟲」。亦有人認同法茲拉，指餐飲業商戶需特別注意食物安全，「做生意要有良心，業績才會蒸蒸日上。不應為賺錢而忽略食物的質素，甚至賣已生蟲的東西給客人」。