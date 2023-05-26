深圳美食｜韓式巨型腐皮壽司6種口味9蚊起　仲有魚糕湯炒年糕炸雞

悄悄揭秘，最近超火的韓國街頭單品——胖嘟嘟的「巨型腐皮壽司」來深圳了，韓綜愛好者狂喜！我先衝為敬了！



巨型腐皮壽司 韓國街頭的超人氣單品！👇👇👇

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「 OMG！料有這麼多！」

Step1：滿滿的飯，瘋狂往裏塞！

Step2：蓋上一大勺醬！

Step3：頂部擠上一層，一氣呵成！

「 炙烤一下更香啦！」

最後一步，用火槍在肚子裏裝滿了超多料的壽司表面炙烤，隔着屏幕就已經聞到香味了~ 噔噔，胖嘟嘟的「巨型腐皮壽司」出爐啦！

「 吃不下！根本吃不下！」

「巨型腐皮壽司」一共有六種味道，玉子燒、鰻魚、照燒雞……每一種都超超超好吃！它的「巨型」不是騙人的，它真的有這麼大，份量特別足，每一個壽司肚子裏都塞着滿滿的「貨」！

一口咬下去是意想不到的好吃，本身的香味，再加上火槍炙烤後的焦香，多重口感簡直讓人慾罷不能！圓滾滾又胖嘟嘟的「巨型腐皮壽司」，不僅擁有美味的口感和味道，還有着超高的顏值呢，拍起照來它永遠都是C位~

等著看吧！為了這些 又要開始排隊打卡了

除了巨型腐皮壽司，店家還有杯子飯、炸雞、炒年糕、魚餅湯等等韓國街頭小食，梗有一種啱食 👇👇👇

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超級炸彈杯子飯

就是這款杯子飯，熱愛韓綜的我不知道在節目中看到過多少次！杯子飯融合多種食材，炸雞、肥牛、金槍魚和火腿等等，每個都是我愛吃的，糕可可你也太會了吧~！

香辣炸雞

炸雞配啤酒🍺，這一看不就是韓綜+韓劇裏的標配啦！炸雞的外皮酥脆，再蘸上糕可可秘製醬汁，一口咬下去，這口感，更加凸顯了雞肉的鮮嫩！

炒年糕

這裏的炒年糕我也是按頭安利！韓式醬汁口感黏糊糊的，加上糯唧唧的年糕，裏面還有各種小料拼在一起，一口下去有被驚豔到！真的很有韓綜內味兒了~

魚餅湯

杯子裝的魚餅湯，好特別哦~ 剛出鍋的熱騰騰的魚餅湯，湯底的味道很鮮美，魚餅沉甸甸的，一串這麼大！一口湯配上一口魚餅，啊，也太滿足了吧~

韓國人天天吃的街頭小吃 漂洋過海來深圳了！

「 不就是韓國街頭小店嘛 」

「糕可可？就是那家賣在韓國滿街都是的杯子飯的小店！」

這家只賣火爆韓國各種地道單品的街頭小店，終於開來深圳啦！又有地方可以打卡了！（有單人套餐優惠微信QR code）👇👇👇

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就是這家藏在深圳紅山的街頭小店，整家店的面積不大，卻充滿了各種韓國街頭元素，隨手一拍Post IG，朋友都會問：「你是去韓國了嗎？」。不管是不是飯點，都陸陸續續有人來排隊並買上一份~

這家小店，光是在門口就能感受到滿滿的韓國街頭風，隨手一拍，直接就能拿捏韓綜的氛圍感！又有地方可以美美打卡嚕~

「 即拿即走，還挺方便噠~ 」

見過現點現做的，但還沒見過可以即拿即走的韓料！這也太太太方便了吧，不管是想吃的時候一個人來吃，還是作為中午或晚餐，或者是團餐或露營的時候，都能帶上它！

下好單之後，這裏的師傅會給大家現點現做（偷偷告訴姐妹們，這個時候就是我們在門口打卡拍照的好時機啦）！稍等片刻，師傅做好會直接從門口的窗口遞出來~

「 韓綜有的氛圍感，我也要有！」

第一步，去排隊買一份「巨型腐皮壽司」和一份「超級炸彈杯子飯」；

第二步，帶上這兩個韓綜都爆火的單品走到路邊；

第三步，一手拿着一個，隨便一拍都是滿滿韓綜氛圍感！



找個天氣晴朗的下午，跟朋友在店裏買上幾份小吃帶到路邊，隨便找個椅子坐下，這樣打卡超有韓國街頭氛圍感的好嗎！邊吃邊聊天，一個又能出片又能跟姐妹歡聚的悠閒午後~

糕可可韓國杯子飯

店鋪地址：紅山店—深圳市龍華區民治街道大嶺社區中梅路潤達圓庭南街鋪1189

營業時間：11:30 ~ 21:00



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