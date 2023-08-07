老高聲明全消失！疑抄襲又不認錯「人氣為何不跌反增」網民揭原因

YouTuber「老高與小茉」被控抄襲日本YouTuber，他近日二度回應爭議，強調「任何客觀事實都不是我的原創」，並稱若原作者不希望他引述，他將會立刻把影片刪掉；不過，昨天卻被發現老高的兩則聲明都已經悄悄被刪除。對此，有網民在論壇直言「老高不會道歉」。



昨（6日）有網民在PTT上以「老高不可能認錯別想太多」為標題發文，表示老高的影片內容本質屬於說故事類型，因此大家在看影片前應該就已經有個底，知道他的影片不可能是原創，「就算被爆抄襲，其實現實根本沒啥人在意，所以要讓他道歉更不可能。」

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原PO更大膽預測，這波爭議會讓老高的聲望不減反增，還會有更多好奇的網民去看老高的影片，「畢竟這類影片，觀眾最在意的是有沒有辦法讓我能聽下去的口才，而不是抄襲與否」。

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發文一出，引來網友們在底下留言討論，「他又沒做錯任何事情，要認啥錯」、「華人YT霸主地位穩穩的，再眼紅也沒用」、「這跟跑步游泳一樣」、「我也認為一堆人想要情緒勒索」、「4百多條影片，被抓到翻譯的有幾條…」、「根本不重要，頂多被下架而已」、「粉絲多，二創抄襲翻譯漢化都能合理」；甚至有網民分析，「老高本來就沒差了吧！這次事件最多是谷歌搜尋打老高兩字後面自動出現抄襲這樣，這標籤跟一輩子，但錢還是爽賺」。

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