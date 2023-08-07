周遊關西│周奕瑋推介天婦羅店　呻港人訂位後No Show　網民斥失禮

去旅行當然想用盡所有時間吃喝玩樂享受一番，但也要記得做個負責任遊客！TVB藝人周奕瑋（Jarvis）於facebook發文，指近日收到其主持旅遊節目《周遊關西》曾介紹、位於日本京都的天婦羅專門店老闆求助，表示有港人訂座後「甩底No Show」，沒有按時赴約，導致小店出現營運壓力，遂呼籲一眾香港人「做一個有溫度嘅遊客、有溫度嘅顧客」，即使未能到店也要提早聯絡。



TVB藝人周奕瑋（Jarvis）於facebook發文，指收到他在旅遊節目《周遊關西》中介紹的京都天婦羅專門店老闆求助，表示有港人訂座後「甩底No Show」，導致小店出現營運壓力。（周奕瑋fb圖片）

「希望各位幫幫手啦。」周奕瑋周日（8月6日）於facebook專頁發文，重提早前於其主持的旅遊節目《周遊關西》中介紹過的京都天婦羅專門店，指最近收到老闆聯絡求助，表示節目播出後有不少港人慕名「幫襯」，「佢好感激好多睇咗節目嘅朋友去支持佢，亦都好多謝大家嘅預約」。

不過周奕瑋指，有部份港人預約用餐時間後「甩底No Show」，「可能當中有部份大頭蝦唔記得咗，或者臨時行程有變嘅朋友，預約咗之後當日冇出現，但又無Cancel Booking（取消預約）」，導致店方營運時遇上不少麻煩，「對於小店嘅營運來講，實在係會添加壓力㗎」。

周奕瑋於帖文呼籲觀眾以及其他香港人，旅行時要做個負責任遊客，「希望大家可以做一個有溫度嘅遊客、有溫度嘅顧客。唔好No Show，就算去唔到都聯絡返舖頭啦」。他又指，帖文目的是不忍見到老闆心血白白浪費，「唔知大家睇唔睇到呢個Post，但我想幫老闆出分綿力，因為佢真係好用心整天婦羅畀大家食，好用心咁做好間舖頭」。

周奕瑋指，有部份港人預約用餐時間後「甩底No Show」，導致店方營運時遇上不少麻煩，呼籲觀眾以及其他香港人，旅行時要做個負責任遊客。（周奕瑋fb圖片）

他續指，天婦羅店老闆特別請他提醒香港人，「老闆都希望我可以同大家講聲，佢哋嘅Facebook同IG DM（訊息功能）係唔接受預約㗎，所以Send Direct Message係book唔到枱嘅」，建議大家使用當地網站，亦可拜託懂日文的朋友或是酒店職員代為預約。

不少網民看過帖文也批評「甩底」的港人非常無品，「講得啱，唔去就唔好book，老闆用心招待每位客人，日本人真係好講信用，呢班無信用又不負責任嘅人，真係丟晒香港人嘅架」、「老闆願接受海外預約已經好好，而且無收些微訂金。希望no show咗嘅人自己諗諗，避免再發生，尊重別人，尊重自己」。

亦有人認為無品客人不會絕迹，建議老闆可考慮設立規矩自保，「應該實行收訂金，否則一定有人放飛機」、「不如唔好搞預約制，要食就排隊制，難為了老闆，浪費食物、心機、時間」、「轉系統預約綁定信用卡，no show 就扣錢，真係好多無賴」。