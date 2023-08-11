美國男翻查客廳監視器　揭女友性侵狗狗6分鐘　仲狂讚：Good Boy!

美國密西根州發生虐狗案件，一名男子查看他裝在客廳的監視器影像時，意外發現女友性侵寵物狗的駭人畫面，後來他把長達6分鐘的影片提供給警方報案，內容讓從警20多年的警官都驚嘆，他從來沒看過這麼誇張的事情。



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30歲女子麥克魯爾（Brittany McClure）被控性侵寵物犬麥克斯（Max），泰勒警局警官科洛普（Philip Collop）在法庭上表示，「影片中，被告原本躺在客廳地墊上，她突然打開毯子，把狗叫過去，過程中還不斷稱讚麥克斯『Good Boy』」。

警局另外一名警官坎寧（Frank Canning）表示，這是他在警界工作20多年以來，遇過最令人震驚的案件：「被告說她是在網路上看了相關影片後，對這種事情產生興趣，我不知道有什麼理由可以證明被告的行為是正常的。」

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警方表示，麥克魯爾的男友當初是因為防盜理由，才會在客廳裝設監視器，沒想到拍下女友惡行：「雖然被告宣稱她只有做過這麼一次，但我很慶幸有被攝影機拍下來，否則很有可能變成常態。」

事件沒有導致麥克斯受傷，已交由和麥克魯爾分手的前男友照顧，麥克魯爾因為性侵與虐待動物罪名，被法院勒令未來不得再接觸動物，並繳納美元10萬元保釋金。

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