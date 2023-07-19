攝影師周宜賢疑性侵　伸鹹豬手摸下身：這20歲的屁股！過程全曝光

#MeToo風暴原本看似消退了一些，沒想到昨（18）又爆出新案件，紀錄片《九槍》導演蔡崇隆在臉書替一名化名「依依」的女學生發聲，揭露該名女子在擔任劇組實習生時，遭到導演北村豐晴、攝影師周宜賢性騷擾及趁機性交，並出示報案單表示將會追究他們的責任。



【圖輯】點圖放大看北村豐晴及攝影師周宜賢性騷擾及趁機性交的過程👇👇👇

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依依透過蔡崇隆臉書重述當年經過，表示2012年在台灣電影《阿嬤的夢中情人》擔任實習生，北村豐晴導演要求她當女主角的替身，她被要求換上高衩旗袍後，必須坐在化妝椅上把絲襪脫掉拍攝，北村豐晴不斷要她把腳抬高，抬高到「連男朋友都沒有看過的角度」，攝影指導周宜賢則來教她怎麼抬腿才性感，當下她被拍了許多特寫，而現場全都是陌生男性工作人員，拍完後導演來跟她道謝，但最後這些片段完全沒出現在正片中。

她接著提到周宜賢某次要她單獨去酒店房間找他，並教她抽大麻，從此抽大麻變成兩人之間的秘密，後來她經常會到對方房間聊天、喝酒，因沒發生過什麼事，她只當周宜賢是值得敬重的前輩，沒想到同年9月劇組殺青酒後，她喝的很醉，周宜賢叫了計程車，她以為對方要帶她到公園，卻被帶到賓館，當場被脫光衣服並被吸吮乳頭、揉捏屁股，更說出：「這就是二十歲的屁股啊！」在她無力抗拒也未同意之下趁機性侵。

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她表示事後她感到很錯亂，因為彼此都有男女朋友，但周宜賢卻持續傳訊給她，好像把她當地下情人，讓她誤以為雙方在談戀愛，無法和對方撕破臉，周宜賢之後還約她去陽明山，她一上車就被舌吻，即使她很抗拒，仍說服自己「我正在談戀愛」、「這只是一場不倫戀」，直到後來她回歸校園兩人才斷了聯絡。

依依透露隔年她被診斷出躁鬱症，在此之前從未有過精神科就醫紀錄，也沒想過是和這件事有關，直到2017年在精神科病房被男病友觸碰身體而崩潰大哭，才明白「大腦再怎麼壓抑，我的身體一直都知道自己被性侵了。」她強調，「周宜賢就是一個不確認對方意願，就用手指插入對方陰道的人」，直言本是抱著熱情去實習，卻遭受這樣的對待，摧毀了她對影視產業的憧憬；文末她表示已對北村豐晴、周宜賢正式提告。

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