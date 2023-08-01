台直播主馮子紜17歲被性侵偷拍　報警反遭警員邊笑邊挑逗：身材好

近期台灣MeToo運動讓越來越多曾遭受傷害的人勇敢發聲，從政治圈、演藝圈到直播圈均出現多起性騷擾事件，台灣人氣直播主馮子紜日前自揭17歲時遭人性侵、強迫墮胎、偷拍裸照還惡意外流，當下前往台中育才派出所報案時，卻被承辦男警員呼朋引伴看裸照，還嘻皮笑臉表示「應該為長得漂亮身材好而感到驕傲」，對此台中市警局第二分局也出面回應，馮女得知後再度痛批是二次傷害。



直播主馮子紜揭17歲時遇性侵、被逼墮胎！裸照、猥褻照遭男方惡意外流

馮子紜於27日在臉書發聲，透露2013年自己17歲時貪玩喝酒，卻在無意識時遭許姓男子性侵，原本男方強調自己單身願意負起責任，未料兩人交往半年後，她發現自己懷有身孕，許男卻連哄帶騙要她前往婦產科墮胎。

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墮胎後，馮子紜才得知許男有正宮女友，男方媽媽甚至拿刀逼迫兩人分手，由於馮子紜不想要有不正當關係，下定決心與許男分手，未料許男卻揚言要散佈趁著她吃安眠藥、洗澡時所拍攝的裸照及猥褻照，並威脅發生性關係，她堅決拒絕後，這些裸照和影片就被惡意外流到付費網站。

台灣警員嬉笑圍觀裸照卻拒絕受理報案！馮子紜淚曝：他們保護的是加害人

當時馮子紜在好友幫助下，在半夜帶著網路相關證據前往台中育才派出所報案，沒想到負責承辦的男警員卻呼朋引伴叫其他男警員觀看她的裸照，待大家看完後，該名男警員還嘻皮笑臉表示，在青春年少時被拍攝裸照，還可以分享給網路上所有人看，認為「應該為長得漂亮身材好而感到驕傲」，隨後拒絕受理案件。

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馮子紜聽完後感到錯愕，接著大哭跑出警局，「如果我們的警察，對未成年少女就是這樣子的污辱跟踐踏的態度，你可以想見我當時受到的打擊到底有多大」，她長大成人後便決定離開台灣、移居廣州生活，「因為當時台灣的警政單位讓我認為，他們保護的是加害人，甚至會跟加害人一起傷害你，我幾乎沒有辦法再相信他們」。

馮子紜說，因為MeToo事件在台灣社會發酵，讓她有勇氣和最要好的朋友傾訴，由於許男是慣犯，選擇說出來也是不希望對未來的自己再度造成傷害，也不想看到一樣的受害者出現。馮子紜透露許男目前與張姓網紅結婚後快樂開寵物咖啡廳生活，但自己仍舊在治療心理疾病，最後她也正式向許男提告，「我相信司法會給我一個公道，我也會好好治療我自己內心的創傷，重回大家喜愛，那個愛笑的紜紜子」。

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台中警局第二警分局回應了！馮子紜痛罵：根本沒有立案，當然查不到

台中市警局第二警分局7月30號出面回應，除了強調對婦幼案件重視，也表示調閱分局現存警政系統及紙本檔案資料，仍未找到馮女至分局報案或投（申）訴相關資料，對馮女描述經歷深感心痛與不捨，盼能取得至分局確切報案時間、相關證據資料，若發現同仁確有態度不佳、推諉受理等情事，必定從嚴究責、絕不寬貸。

據《ETtoday新聞雲》報導，消息傳到馮子紜耳裡時，她也無奈表示當時只記得幾位員警姓氏，詳細時間很難記得，加上當時員警沒有讓她做筆錄，所以根本就不存在調卷紀錄，「你在我跟我說屁話吧？廢話當然查不到啊！根本沒有立案，警察怎麼會說這種話呢？」痛批現在警方的回應無疑是二次傷害。

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