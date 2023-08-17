瘦身男女｜300磅夫妻齊減肥　丈夫甩40磅竟「被離婚」　原因曝光

網上瘋傳《瘦身男女》外國真人版，可是結局卻令人傷感！一對重磅夫婦結婚12年，因各自體重也接近300磅，生活開始出現各種問題，例如無法從車上走到辦公室，兩人什麼運動也不做，只呆在家中，3餐只能吃外賣，甚至連性生活也被迫停了。後來夫婦不想再這樣下去，決心作出改變，兩人開始進行減肥計劃。丈夫靠節食、步行及健身減重，可是妻子去了1星期健身房後便放棄了，不但自暴自棄，更對丈夫持續減肥一事充滿敵意，最後更向丈夫提出離婚，原因令人傻眼。



樓主與妻子相約一起減肥，但對方早早放棄，還反過來打擊他。（《瘦身男女》劇照）

外國有名男網民在社交平台發文，分享他的悲傷減肥故事。樓主指他與妻子的體重接近300磅（136公斤），2人行動相當不便，即使下車步行回辦公室也感到十分艱難。假日兩人不會外出到處遊玩，甚至連散步也不去，什麼事都不做，整天呆在家中，吃飯時只顧看手機。由於行動不算方便，兩人不想外出，樓主指「3餐也是吃外賣，吃得很痛苦」，更坦承夫妻性生活也受影響，索性停止了。

後來樓主突然認為結婚12年，不想大家再這樣下去，決定作出改變，並和妻子約定一起減肥。樓主起初靠步行來減肥，並下載了計算食物卡路里的減肥手機應用程式，來節制自己飲食。樓主的努力沒有白費，漸漸有所成果，體重開始下降。而樓主妻子則想健身減肥，還聘請了教練來幫她，可是她只堅持了1個星期便放棄。

樓主靠節食及運動，成功在4個月減去40磅。（《瘦身男女》劇照）

而樓主因堅持下去，每個月也減到10磅，4個月下來便成功甩了40磅，成果十分顯著。可是，事情並未如想像中美好，樓主指妻子竟因看到他的成功而充滿敵意，開始針對他，並作出打擊行為，例如樓主在社交平台發表有關減重的內容，妻子便會在下方留言「改變你的世界，而不是你的身體」。妻子不支持的態度，令夫婦漸漸沒有溝通，彼此的話題只剩餘每餐吃什麼。

樓主妻子對他的不滿持續升級，更傳來提出離婚的短訊，坦誠道出她的心聲，告知樓主他的減肥成果對她影響有多大：「我很抱歉對你這麼做，但我不喜歡你的新身體和新態度，我從沒想過這樣的你，會讓我想起曾霸凌我的人」，最後妻子透露會聯繫律師商討離婚事宜。

樓主妻子指樓主減肥後竟令她聯想到霸凌她的人，她無法忍受而提出離婚。（《瘦身男女》劇照）

帖文早在2017年出現，但最近再被瘋傳，而文章曝光後，引來不少網民留言，對樓主遭遇表示同情：「我無法想像在一個如此鄙視我的人身上，浪費那麼多的生命」、「婚姻不能只靠1個人爭取，需要2個人努力。既然她不肯，那就代表這段婚姻是時候結束了」、「更重要的問題是，你們的關係值得挽救嗎？答案是否定的」。