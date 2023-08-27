鬼節普渡搞錯一件事全公司染病　專家揭原因：拜什麼東西都其次

鬼月到，各行各業的公司和社區皆會舉行普渡儀式，請「好兄弟」飽食一餐以求保祐。



台灣命理師簡少年在電視節目《命運好好玩》中，提醒大家普渡時務必照著傳統儀式，並舉出一位創業家公司普渡的實例，若在儀式中加入自己的創意恐會出大錯。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

簡少年表示，一名創業家友人在普渡後，發現全員工突然都生病了，甚至他本人也突然重病，急來詢問箇中原因。友人說，為防在普渡時準備的餐點太豐盛，以致好兄弟請不走，他還自創一格，多寫了一張神明的牌子「坐鎮」，擺在供桌上。

待簡少年細看供桌照片後，才發現公司查找的神明名字有誤，在謄寫時被寫錯了，結果才發生普渡儀式缺了神明主持，讓磁場紊亂，甚至來吃的好兄弟也會出問題。在友人到廟裡跟神明道歉，同時也向地藏王菩薩和好兄弟鄭重致歉後，員工突如其來的生病才漸漸消失。

【相關圖輯】農曆七月鬼節鬼月20大禁忌你要知 鬼門開兩小時期間切勿出門（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

簡少年提醒，「拜什麼東西都其次」，但儀式請按照傳統方式來，「老人家怎麼做就怎麼做，再改一下都會出事」、「別在普渡儀式發揮現代人的創意」。

另外，簡少年也提醒民眾，在普渡之外，也同時要慎終追遠祭祀祖先，避免祖先覺得被忽視了託夢來討公道。

【相關圖輯】鬼節鬼月5個生肖容易行衰運 農曆四月出生的豬恐惹血光之災（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

延伸閱讀：

台人遊日遭海關攔查3次 原因曝光他傻眼「誰信？」

天價帳單！電話費收2022萬崩潰「怎計算的」 原因引熱議

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】