鬼節普渡搞錯一件事全公司染病 專家揭原因：拜什麼東西都其次
撰文：聯合新聞網
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鬼月到，各行各業的公司和社區皆會舉行普渡儀式，請「好兄弟」飽食一餐以求保祐。
台灣命理師簡少年在電視節目《命運好好玩》中，提醒大家普渡時務必照著傳統儀式，並舉出一位創業家公司普渡的實例，若在儀式中加入自己的創意恐會出大錯。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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簡少年表示，一名創業家友人在普渡後，發現全員工突然都生病了，甚至他本人也突然重病，急來詢問箇中原因。友人說，為防在普渡時準備的餐點太豐盛，以致好兄弟請不走，他還自創一格，多寫了一張神明的牌子「坐鎮」，擺在供桌上。
待簡少年細看供桌照片後，才發現公司查找的神明名字有誤，在謄寫時被寫錯了，結果才發生普渡儀式缺了神明主持，讓磁場紊亂，甚至來吃的好兄弟也會出問題。在友人到廟裡跟神明道歉，同時也向地藏王菩薩和好兄弟鄭重致歉後，員工突如其來的生病才漸漸消失。
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簡少年提醒，「拜什麼東西都其次」，但儀式請按照傳統方式來，「老人家怎麼做就怎麼做，再改一下都會出事」、「別在普渡儀式發揮現代人的創意」。
另外，簡少年也提醒民眾，在普渡之外，也同時要慎終追遠祭祀祖先，避免祖先覺得被忽視了託夢來討公道。
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