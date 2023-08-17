烏鬼洞靈異事件｜試膽大會這樣做即出事　竟源於361年前恐怖慘劇

烏鬼洞，又稱鬼界厝，是位於台灣屏東縣琉球鄉天福村的珊瑚礁岩洞，為1636年拉美島事件小琉球社人的躲藏與罹難處，亦是當地觀光景點，據說是被荷蘭人帶來台灣當奴隸的外勞，因皮膚黝黑而被稱為黑鬼。



相傳明朝永曆15年，鄭成功驅走荷蘭人後，少數黑奴被遺棄此地而居住在此山洞中，後因為黑奴搶奪航海船隻，遭到過往船隻報復，被軍隊用煙燻而剿滅。

試膽大會最後一對男女因一個行為出事 點圖放大瀏覽烏鬼洞照片及相關恐怖傳言（慎入）：

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「這是2016年的事情，極短篇鬼故事，烏鬼洞的靈異傳聞是真的，因為我是小琉球社人的後代，有遊客進入烏鬼洞參觀在洞內亂丟煙蒂，於是晚上民宿內發高燒，之後社員與一些當地人便跑去神位面前燒香祭拜，並且答應以前在裡面罹難的族人，明天一早，會請那位亂丟煙蒂的人買點供品過去祭拜並且道歉，那位亂丟煙蒂的觀光客才逐漸好轉。」

以上為社員吳靜玲在靈異公社分享的短篇故事，並表示這是族人以前躲避荷蘭人追殺藏身的洞穴，最後死在裡面，只要有回去都會前來上香弔念。

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文章吸引不少網民留言：「入過去一次，很頭痛，一旦離開便即時消失。」「我完全不敢進去。」「我只知道太胖的真的不要進去，會很卡。」「我朋友一位大哥曾經去那裡，回到家就發燒，所以每次有人要去小琉球，都告誡別人別去那邊。」「歷史記載小琉球社人300多年前就絕跡了，而烏鬼洞罹難者大約有近300名。」「朋友去了，回台高燒三天，後來在房門口燒金紙，就退燒了，之後再去小琉球，見廟就拜，烏鬼洞也只敢遠觀雙手合十示意一下了，我都感覺小琉球很神奇，很美。」

「我都沒去那些地方，但我在晚上夜遊大聲唱歌，後來才看見旁邊都是在地祖先，隔天人超級不舒服，想說應該是中暑，晚上到高雄按摩阿姨瘋狂打嗝問我：妹妹妳是不是有去什麼地方，阿姨不太舒服感覺得到。」「去過小琉球十幾次旅遊的我，烏鬼洞是沒遇過啦，只覺得頭暈暈的而已，但白燈塔人生第一次去小琉球夜遊時就有遇到，所以往後去小琉球，烏鬼洞、白燈塔我都不會去。」

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