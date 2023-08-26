側睡先瞓到？或因「肌肉緊繃發炎」　物理治療師教2方法快速紓緩

夏日炎炎正好眠，但對某些人而言，想好好睡上一覺也並非易事。有些人睡覺時都只能側睡，總覺得平躺時腰背部不適，甚至出現痛楚。台灣物理治療師「三個字SunGuts」日前就在網上發帖講解原因，指出這種情況可能是肌肉緊繃過度、甚或發炎而引起，並介紹了「1動1靜」兩種快速紓緩方法！



台灣有物理治療師於Facebook粉絲專頁「三個字SunGuts」發帖，講述只能側睡可能與肌肉繃緊有關係。（GettyImages）

台灣物理治療師「三個字SunGuts」於Facebook粉絲專頁發帖，講述側睡與肌肉繃緊的關係，表示「只有側躺睡得着怎麼辦？睡覺平躺時總覺得懸空？是因為你的肌肉太緊繃了！」。

他先指出一般人平躺不適出現的2種情況，並解釋其中原因。第1種情況是一躺下「就像壓到傷口」，這是因為多裂肌、胸最長肌、髂肋肌及腰方肌等背部肌肉發炎腫脹引起；第2種情況則是「平躺時感到腰部懸空」，這是由於肌肉過緊繃度，使腰部肌肉縮短，令人感到沒有支撐的懸空感。

其中1個方法是平躺時雙手伸直往上舉高，然後將雙膝併攏彎曲，左右擺動，重複30至50次。（Facebook粉絲專頁「三個字SunGuts」圖片）

要改善上述情況，他建議採取2個快速紓緩的方法。第1個方法是平躺時雙手伸直往上舉高，然後將雙膝併攏彎曲，再左右擺動，重複30至50次。第2個方法是將枕頭墊在膝蓋下方，以改善腰部懸空感，但要注意，不可將枕頭墊到腰下，因為這樣會導致腰部反折，加劇肌肉發炎的情況。

（Facebook粉絲專頁「三個字SunGuts」）