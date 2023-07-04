寒背唔係「坐直啲」咁簡單　健身胸肌過強都會導致　必知6大成因

「哎呀！你有寒背啊！」——「吓？！我有寒背？！」——一起拆解寒背之謎！（本文內容節錄自《脊醫的護脊指南——從護脊入手終結痛症》。）



文：梁璟懿（脊骨神經科醫生、澳洲莫道克大學脊骨神經科醫學學士、澳洲莫道克大學脊骨神經科科學學士、香港註冊脊醫）

相信大家都有聽過，甚至是親身經歷過以上的對話。無論是出自朋友、家人或是另一半口中，「寒背」或「駝背」都是一個令人聞風色變的詞語。

但大家有沒有一個疑問，就是到底什麼才是「寒背」呢？要回答這個問題，我們就要從脊椎的結構上入手了！

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脊椎是人體中一個十分核心的結構，其主要作用為支撐身體站立和行走，保護脊髓和有效地分散移動時的衝擊力。在分散衝擊力的作用上，脊椎形態是非常重要的一環。任何在其形態上的改變都會引致椎骨及椎間盤加速耗損，以及引起外觀上的改變，產生痛症。

正常的脊柱從側面（矢狀切面）來看一般會有三個自然的生理弧度，分別為：向前的頸椎前凸和腰椎前凸，及向後的背椎後凸。他們就像彈簧一樣，在受壓時會分別向前或後輕微變形，以達到分散和減輕衝擊的作用。而大眾一般所說的「寒背」或「駝背」，就是背椎後凸從表面看起來比平常更凸出的情況！

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「你寒背啊！坐直啲啦你！」——真係咁簡單？

正如剛剛提到，大家一般所說的「寒背」（或「駝背」）是背椎後凸，從表面看起來，比平常更為凸出。實際上「寒背」的成因往往比想像中更複雜，而且不是單靠「坐好」和「站好」就能解決的。如果患者身上有結構性的變化時，由於脊椎已經發生永久或半永久性改變，想改善此類「寒背」更是難上加難！所以想要改善自身的寒背，首先必須了解自身寒背的成因。

在一般城市生活的人群身上，常見的寒背成因包括以下幾種：

1. 背椎關節錯位或活動不良

在資訊科技發達的當代，大家經常需要使用電子科技工作、學習和生活。長期的姿態及習慣不良，會容易引起背椎小面關節活動性能不良和錯位，使背椎不能充份伸展。當背椎不能充份伸展時，便會被迫停留在向前屈曲的姿勢，形成「寒背」。

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2. 頸椎退化

不要以為只有背椎問題才會導致「寒背」，其實頸椎退化同樣是成因之一！頸椎退化的其中一項常見變化為頸椎曲度（又名生理曲度、生理弧曲及頸椎前凸等等）變直，結果會造成位於頸椎頂端的頭部出現前傾。這種變化會令頸胸交界處脊骨及上背椎在外觀上看上去比平常更為凸出，從而令患者身上出現「寒背」的現象。

與此同時，頸椎曲度變直及頭部前傾會加速頸胸交界處的肌肉和脊椎勞損，引發痛症和軟組織浮腫，繼而發展成大家所說的「富貴包」！

3. 背肌過弱

顧名思義，背肌位於人體的背後。從頭骨下方開始，穿過肩膀，一直延伸到臀部上方的下背部。背肌的主要作用是為軀幹提供結構支撐的力量。如果背肌（特別是上背肌）因為各種因素出現力量不足，就會造成其不能長時間支持上背及頭部重量，形成「寒背」。

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4. 胸肌過強

除了背肌外，胸肌過強也是一個在熱愛活動或健身人士身上常見的原因。胸肌主要負責肩膀和肩胛骨的活動。胸肌過強會導致肩胛骨位置前移、圓肩和表面上的「寒背」。如果胸肌過強和背肌過弱同時發生，則會引起上交叉綜合症。

5. 核心肌肉群力量低下

你可能會說︰「吓！唔係啩吓嘛？連核心肌肉都關事？」其實這是一個大家都很常忽略的寒背成因，而且在現代以苗條為目標的女士們及肌肉量較低的人群較為常見！

在正常情況下，核心肌肉群能穩定姿勢、促進有效的上下半身力量傳遞，以及分擔脊椎的負荷。當核心肌肉群力量出現下降時，因核心肌肉群不能完成它正常的工作，穩定姿勢的責任就會被轉移到肌腱和韌帶上。結果，骨盤前傾和背椎後凸會分別增加以保持身軀平衡，引致「寒背」（又稱「搖擺背」或「懶漢背」）。

有時大家身上揮之不去的「小肚腩」其實也是核心肌肉群力量過弱的表徵之一，有「小肚腩」的人士要多加注意了！

6. 其他結構性原因

結構性改變，指組織的結構出現了永久或半永久改變，通過保守治療一般都十分難根治。在脊椎上能造成「寒背」現象的其中幾個結構性原因包括：擠壓性骨折，脊椎駝背後凸症／舒爾曼病（Scheuermann’s Disease），強直性脊椎炎（Ankylosing Spondylitis）等等。

如果患者身上出現該類變化，由於脊椎骨及其他相關組織已經出現物理上的改變，他／她身上出現「寒背」也將更難改善。

以上僅「寒背」成因的簡介，其他詳細成因及他們的相互作用因本篇章的長度所限而未能仔細論述。但從上面短短的篇章就能看出，其實「寒背」是由多個原因或病症引起，並非只是單單背椎外觀改變，也並不是只靠「企直」和「坐好」就能解決的。

如果想改善或解決「寒背」問題，患者應尋找專業的醫療意見，找出其確實成因後，再作出全面及針對性的治療！切忌隨便因看到一兩篇文章或一兩個標榜能「改善寒背」的運動就作出自我診斷和治療，結果拖延了病情，甚至受傷！

健康，人人皆想達到。所以從今天起盡快行動，尋找專業醫療意見和治療吧！

《脊醫的護脊指南——從護脊入手終結痛症》書本封面

書名：脊醫的護脊指南——從護脊入手終結痛症

作者簡介：香港執業脊醫協會（C.D.A.H.K）。香港執業脊醫協會創立於2000年1月，旨在香港推廣脊骨神經科服務。時至今日，香港執業脊醫協會已經發展成為全香港最大的脊醫業專業團體。絕大多數的會員，都是全職在香港執業的脊醫，為大眾提供專業脊醫醫療服務。

【本文獲「紅出版集團」授權轉載。】

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