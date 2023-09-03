從未誕麟兒卻獲乾隆寵幸30年！揭秘清朝「高齡絕美妃子」有幾得寵

清宮劇中經常出現這麼一號人物，一位來自西域的貌美女子，天生帶有特殊香氣，能歌善舞、氣質神秘，且極度受到皇帝寵愛。《延禧攻略》的沉璧、《如懿傳》的寒香見、《還珠格格》的含香，都有類似的形象，而她們的原型便是傳說中，讓乾隆一見傾心的「香妃」。



備受乾隆寵愛的「香妃」是誰？

其實綜觀史書記載，清朝並沒有被稱為「香妃」的妃子，學者經過相關考證，發現和香妃身世最相似的是其實是「容妃」。

《清史稿·後妃傳》寫道，「容妃，和卓氏，回部台吉和劄賚女。初入宮，號貴人。累進為妃。薨。」容妃姓和卓氏，出身於新疆維吾爾族，家族為伊斯蘭教貴族，她一入宮就被封為貴人，地位最高被晉升到妃，她也是乾隆後宮中唯一來自西域的妃子。

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後人稱頌的愛情故事，其實是一場政治聯姻

仔細翻閱史料，為劇中淒美愛情故事而感動的觀眾恐怕要失望了。容妃的真實來歷眾說紛紜，但最被廣為接受的說法是乾隆23年，回部大、小和卓發動叛亂，組織了大規模的反清行動，而容妃的叔叔額色尹，以及兄長圖爾都主動配合清軍平定戰亂，因平叛有功，被乾隆邀到京城領賞。

於是容妃跟隨兩人進京面聖，時年27歲的她被送入宮中，冊封為和貴人，彼時大清帝國才剛統一新疆，情勢尚未穩定，所以此次納妃的真實目的，其實只是為了展示雙方友好，進而穩固新疆局勢的手段，是一場實實在在的政治聯姻。

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容妃究竟有多受寵？

兩人的婚姻雖建立於政治需求上，但和卓氏也確實得到了乾隆的喜愛，享有不少特殊待遇，這點從乾隆放下身為大清天子的自傲，願意尊重容妃的信仰、家鄉習俗就可見一斑。

一、高齡入宮還被冊封為貴人

大多數的嬪妃都是在15、16歲時經過選秀入宮的，但據說和卓氏入宮時已經27歲了，已算相當高齡，然而她卻能越過答應和常在的階級，直接被封為貴人。

有學者認為這是乾隆為了向新疆民族示好的舉動，也有野史傳說她入宮時，從南方移植到宮中的荔枝樹竟結了200多顆果子，這在寒冷的北京是非常罕見的奇景，皇帝和太后將此視為吉兆，認為和卓氏是有福之人，可以庇蔭皇家，才會對她特別寵愛。

二、享有私人的維吾爾族廚師

為了照顧容妃的飲食習慣，乾隆配給她一名叫做「努倪馬特」的維吾爾族廚師，專門製作清真菜餚。在《皇上吃什麼》一書中提到，努倪馬特在容妃跟隨乾隆東巡時，一路上為她做了羊西爾占、回族餑餑等五十多種美食；正月宮中宴會時，努倪馬特還獻上了羊肉餡餛飩，乾隆品嘗後龍心大悅，對他大肆讚揚了一番。

三、獲准在宮中穿著異族傳統服飾

容妃被允許在宮中穿著維吾爾服飾，直到進宮第八年封妃時，考量到她應已習慣在中原的生活，乾隆才下旨爲她製作朝服，也賜予了許多珠寶首飾，奉旨「容嬪封妃現無朝服、吉服、應賞給處，賞給。其項圈、耳墜、數珠、應添換處，添換」。

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四、多次隨皇帝出巡遊歷

後宮嬪妃如此多，皇帝出巡時，僅有少數人得以隨駕 ，其中容妃就曾多次伴隨乾隆身側，可見受寵程度之高，包括乾隆30年南巡、乾隆36年遊覽泰山和祭拜孔廟、乾隆43年東巡盛京，另有記載，晚膳時其他嬪妃獲賜野豬肉，容妃因宗教信仰不能食用，乾隆便特意「另賜狍肉一盤」。

五、以伊斯蘭教習俗入葬

一般來說，後宮嬪妃逝世後，都必須遵循一套嚴謹的皇室下葬制度，不過1788年，53歲的容妃病逝，乾隆卻是依照伊斯蘭信仰為她安葬。

《清皇陵地宮親探記》中寫道，西元1979年，幾位學者進入地宮進行探勘，發現陵墓並非滿族的「一棺一椁制」，而是伊斯蘭教的「一椁制」，椁上還寫有《古蘭經》的第一句話「以真主的名義……」；且從地宮內整理出的部分絲織品上，有「江寧織造臣成善」、「帆匠王奇」的字樣，又挖掘出鎏金銅扣、碧璽珍珠等陪葬品，種種線索都指出墓地主人就是容妃。

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相伴近30年，容妃為何沒有為乾隆誕下子嗣？

令不少人疑惑的是，容妃為乾隆侍寢近30年，又相當受寵，為何一生都沒有留下子嗣？關於這個謎團，學者推論有下列幾種原因。

容妃入宮時已經27歲了，在醫療技術不發達的時代，這個年紀要懷孕生子並非易事，再加上容妃自幼生活在新疆，那裡的環境乾燥，北京卻是潮濕陰冷，在水土不服的情況下，受孕機率是很小的；另外，根據《清宮脈案》記載，容妃的身體欠佳，她在35歲時常年生病，雖長期服用中成藥，但效果並不理想，受到種種因素影響，這才沒有懷上孩子。

正史中，容妃的生平沒有戲劇描述得如此跌宕，她與乾隆之間的感情也並無傳說那樣唯美，但經過了眾多文人墨客的渲染，這位如傳奇般的異族妃子，依然在後世心中留下了許多耐人尋味的想像。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：讓乾隆一眼暈船的香妃為何膝下無子？入宮即封貴人、享有私人廚師...3原因卻令她無法懷孕】