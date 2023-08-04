《如懿傳》沒演的真相　一眼迷倒乾隆的香妃在歷史中真的存在嗎？

《如懿傳》中後期最受矚目的人物莫過於「香妃」，一入宮就將乾隆迷得神魂顛倒，即使她的心另有所屬，乾隆仍不惜與皇后撕破臉也要得到她。這個既美麗又神秘的女子，史實中真的有這個人物嗎？



「香妃」在小說、電視劇的形象，是來自西域民族美艷女子，身上自帶特殊香氣，還曾經行刺乾隆，但卻極度受寵，就連繼皇后、當時最受寵的令妃都要靠邊站。

許多清宮作品中都有形象類似的角色，不管是《如懿傳》的寒香見、《延禧攻略》中的沉璧，甚至是《還珠格格》，都可以見到她的影子。而歷史上，確實也找到了「香妃」的原型。

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《如懿傳》中的「香妃」其實就是容妃

縱觀乾隆皇帝的後宮，只有容妃和傳說中的香妃身世有八成像！這位容妃一樣是來自新疆維吾爾族，入宮前的身分眾說紛紜，有人說她原名為買木熱．艾孜木，15歲便嫁給了邊疆部落首領霍集占，後來霍集占起兵被清朝平定，她便以寡婦的身分入宮；也有人說，她是出自和卓氏，因家族助清廷平亂而被召入京，哥哥和父親都封了爵位，而父親為表忠心便將她送入宮中。

和卓氏入宮時據說已經27歲了，比起其他15、16歲就選秀入宮的妃嬪們來說，可以說是相當高齡。但她卻跳過答應和常在的階級，直接封了和貴人。另相傳她入宮時，從南方移植到宮中的荔枝樹，竟結出了200多顆果子，她因此被認為是有福之人，乾隆、太后也對她特別寵愛。

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特受乾隆帝寵愛，容妃是唯一以「穆斯林」習俗入葬的妃嬪

和貴人的生活習慣和宗教信仰（伊斯蘭教）受到了皇帝的尊重和特殊的關照，專門為她在宮中設了回族廚師。在圓明園居住時，曾在園中的方外觀做禮拜，乾隆帝特意為她在大理石牆上鐫刻了《古蘭經》文，可見乾隆對其之寵愛。

和卓氏晉升為容嬪後，皇上對她的寵愛依舊，每每巡視江南都會帶上她，甚至在她加封容嬪的那年帶上了和卓氏的哥哥，乾隆對和卓氏一家的重視不言而喻。晉升容妃後便未再往上，但在繼皇后和令皇貴妃逝世後，僅剩的6位妃子便是後宮最受尊敬的女子，而容妃排行第三，只在愉妃、穎妃之後。但她在皇帝身邊二十多年，卻始終沒有生下孩子，也是一個未解的謎團。

直到1788年，53歲的容妃病逝於京城，乾隆也依照她生前的伊斯蘭信仰為她安葬。後人找到容妃的墳墓時，棺上還依稀可見以阿拉伯文刻上的《可蘭經》的第一句話「以真主之名……」。是乾隆唯一以伊斯蘭教信仰入葬的妃子。

香妃真的「香香的」嗎？

找到了「香妃墓」不免讓人好奇她「天生體香」的傳說到底是不是真的？但經過屍骨化驗，並無法證實她有飄香體質。因此有人認為她的體香其實是「狐臭」；也有人認為她從小喝羊奶長大，久而久之成為了她身上的一種獨特的羶味；亦有學者猜測她是因為出身新疆，喜歡使用香料，加上喜歡一種有獨特香氣的花材「沙棗花」，並經常將其帶在身邊，才會被眾人誤以為是身上散發異香。

不管如何，香妃來自西域、體有異香，帶著家仇謀刺皇帝等情節，仍舊是文學、戲劇取材的最愛啊！

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：揭《如懿傳》沒演的真實歷史：結過婚、27歲「高齡」入宮，一眼就迷倒乾隆的香妃真有其人？】