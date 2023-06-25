《延禧攻略》瓔珞：枇杷新葉有毒？中醫咁解釋　犯一禁忌越食越咳

陸劇《延禧攻略》在2018年播出時於兩岸三地都掀起一波熱潮，成為了不少劇迷心目中的經典劇集，當中嬪妃們的計謀更是劇中焦點，其中，高貴妃送「枇杷膏」害人流產橋段，引起觀眾高度討論。



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枇杷膏的藥性溫和，不燥熱也不過寒，有化痰、潤肺、止咳等功效，另外增添的川貝等藥材，也能幫助清熱、潤肺、紓解喉嚨不適。在陸劇《延禧攻略》中，魏瓔珞說：「枇杷葉的老葉無毒，新葉則有毒」，枇杷新葉被指控是有毒物，讓很多人產生疑慮，究竟是否為真？據《ETtoday》報導，台灣財團法人振興醫院中醫部主任蕭恆毅醫生在受訪時說：「中醫學理並沒有老葉、新葉之分！」但需特別注意的是，煎藥前一定要先除去葉上的絨毛，以免落在湯藥裡，吞嚥時更容易刺激喉嚨與肺部，不但無法止咳，還會讓症狀更加嚴重。

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他還解釋，枇杷膏並沒有傷害孕婦胎兒的成分，食用沒有問題。但現在一般醫生偏保守，在沒有特殊情況下，不會建議孕婦吃任何藥物，加上不同孕期會有不同症狀，飲食上都要謹慎，如果有症狀想服用，建議還是先諮詢主診醫生，請他們做好評估，較有保障。

蕭恆毅醫生建議，臨床門診常見老師、業務員等患者，因平常需要大量說話，導致喉嚨乾澀不舒服，這時可按照使用指示，取枇杷膏加適量溫水，每隔半小時喝幾口，吞下去以前先含10秒鐘，以此滋潤喉嚨。但有患者以為多吃多保養，蕭恆毅提醒，若為糖尿病病友，可以選用無糖枇杷膏或經醫生指示下服用。

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