花豹掉落水井狂求救 脫困後全身癱軟眼神放空 網民：懷疑豹生
撰文：聯合新聞網
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一隻花豹不慎掉落水井無法自行脫困，不擅水性的牠無助在水中載浮載沉差點溺斃，幸好居民即時發現將其救出，經歷死劫的大貓嚇得不輕，發呆模樣相當可愛。
外媒報導，印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）一處村落的居民聽見水井裡發出奇怪的聲響，前去查看竟然發現一隻花豹受困在10公尺深的井裡，趕緊通報當地林業局，官方緊急聯繫NGO動保組織Wildlife SOS來幫忙。
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救援人員來到現場，見到花豹在水中載浮載沉，為了將自己保持在水面上已精疲力竭，他們先將一塊金屬板放下去，讓花豹能攀住暫時喘口氣，接著再將誘捕籠垂降下去，花豹也知道有人來救牠，自己乖乖進入籠子，經過一番努力，終於順利捕獲花豹把牠吊上來。
花豹被送往收容機構進行診治，從鬼門關前走一遭的大貓經歷生死一瞬間氣力放盡，全身脫力癱軟，靠在籠子裡眼神放空，和平常凶悍犀利模樣有很大反差，相當可愛又惹人心疼。
這隻花豹為4歲的公豹，沒有受傷且身體健康，等牠恢復精力且確認無虞後會盡快進行野放。印度近年來已發生過多次花豹誤入水井的事件，NGO組織指出開口的水井會對野生動物造成威脅，希望在不影響人類用水的情況下，用堅固的材料覆蓋，防止野生動物誤入或是被侵蝕。
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