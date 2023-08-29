割雙眼皮手術失敗！台網紅陳妮絲痛揭「少5層眼皮」：無法閉上眼

台灣網紅陳妮絲近來透露自己的整容血淚史，表示從19歲起就開始割雙眼皮，但因為手術失敗，讓她基本上每年都要去動一次眼睛，直言這是她做過最後悔的整形手術。



陳妮絲最近在Youtube頻道談起自己割雙眼皮的心得，表示常常在直播時看到網民們提到她的眼睛眨眼次數不正常，對此她則感嘆表示：「你就思考說這個人少了5層皮了，怎麼可能眼睛會不乾？」

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陳妮絲表示，第一次割雙眼皮是在19歲時，但由於手術失敗，導致她後來幾乎每年再動一次手術，至今已經割了5次雙眼皮，這也造成不良後遺症，除了留下動刀的傷疤外，眼睛至今仍無法正常閉上，若想閉上得相當用力才能勉強緊閉，而這也造成她眼睛常常乾澀，甚至乾到隱形眼鏡掉出來。

陳妮絲也以親身經歷給網民們建議，表示做割雙眼皮手術要有勇氣，因為手術過程中必須不斷閉眼、張眼，若手術後發現失敗，再次手術時得先清創，她也分享過去赴韓國割雙眼皮的經驗，表示手術當天從早上10點一直開到傍晚6點，躺到整個背部都在痛，但礙於語言不通只能默默忍受。

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雖然過程相當艱辛，但陳妮絲則相當樂觀勇敢，坦言：「我因為愛美才去整形，整完形是失敗的，我還要接受這件事情，凡是遇到就是學到，這件事也強化了我的內心。」

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