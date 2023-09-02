大過烏蠅拍的巨蚊？竟是超強畫師「錯覺立體畫」　逼真到懷疑雙眼

怎麼會有比蒼蠅拍還大的蚊子？看得我好像中了幻術！



看到比臉大還打不死的蚊子不要害怕，因為這可能只是一幅畫。

這位名叫Aria的藝術家有著能迷惑雙眼的繪畫能力，明明是一隻蚊子，但其實它只是平面的圖案。一瓶可樂看著如此逼真，但其實也是畫出來的。

點圖放大看看Aria有如幻術一樣的「錯覺」畫作：

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在大佬的作品中，鉛筆描繪出的線條幾乎還原了現實物體的所有細節，再加上一些裸眼3D技巧，總會讓人感覺眼前看到的畫面就是真實的東西。

水瓶子看起來更加高清，鳥類栩栩如生，一個簡單的水杯乍一看根本沒法看出是畫出來的，硬幣也已經分不出真假了。尤其是海鮮系列，在畫筆的幫助下，白紙就如同一個盤子，盛放著各種食材。

甚至畫出的動漫角色看著都像是手辦，感覺自己就像是中了幻術，實在太強了。

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