真正「考眼力」挑戰 你能找出每張圖片中「顏色不同」的方塊嗎？
撰文：日本設計小站
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色感挑戰，你的眼睛有多「狠」？
每張圖片中，都有一個不同的色塊，不知道你看出來了沒有？
點圖放大挑戰（答案在最後）：
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【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】