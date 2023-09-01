颱風蘇拉│打風最慘係浪浪！　熱心女製紙皮貓貓避風處　網民跟機

超強颱風蘇拉襲港，香港天文台今日（1日）傍晚6時20分改掛9號風球。有女生今日在facebook群組發文，指風暴下浪浪無處躲避，籲有心人如有紙皮，可以參考其設計製作臨時避難箱，幫流浪貓對抗蘇拉，暖心舉動被網民大讚並表示會效法，「多謝你哋嘅付出」，又提醒可放重物入內或用索帶作固定，以免被強風吹走。但不少人提醒，萬一天文台改發10號風球，貓貓仍可能連貓帶紙箱一併被吹走，到時將為危險，建議如果要放置，也應當放在背風處或較安全地方。



有熱心網民用紙皮箱製作流浪貓臨時避風處。（fb群組「天下貓貓一樣貓群組」圖片）

蘇拉襲港，擔驚受怕的除了人類，還有一群無家可歸的浪浪。樓主今日在facebook群組「天下貓貓一樣貓群組」發文，表示「打風最慘的就係浪浪，如果大家有紙皮都可以整一個箱幫下佢哋，希望可以幫到你哋」。

照片所見，樓主用紙皮箱剪出一個開口，箱子用膠紙包好，上面貼上告示，寫有「貓貓避風處，不要掉走」，並拍到她在建築物的不起眼位置放置。她續指每個箱內都放了一大樽水做固定，「另外在放咗一兜開水畀佢，同埋一兜乾糧」、「願所有浪浪一切平安安好度過這颱風」。

帖文數小時內吸引4,000個讚好，網民大讚樓主有心，「做啲紙箱還貼膠紙在上面」、「多謝你哋嘅付出」、「祝福所有浪浪安全」。不少人有意效法做臨時避難箱，提議「如果執到嚿磚可以放磚頭入去，可以固定箱子」、「下次個底要黐一排入滿水嘅水樽先夠重」、「請留意，唔好放低窪地區及去水地區，嚟緊會好大雨」。

然而，不少網民表示憂慮，指萬一天文台改掛10號風球，其風力很可能將紙箱吹走，「紙箱太輕，小心連貓貓一齊吹走呀」、「12級風力，紙箱反而會危險，我住村屋，山竹嗰陣有人個天台屋吹咗落街，或者（放置之前）綁實佢」。有人提議若想放臨時避難箱，要用索帶固定及放在背風位置，同時呼籲市民如果見到騎樓或門口有浪浪避雨，「請不要將浪浪趕走，牠們暫時避風避雨後就會離去」。

（facebook群組「天下貓貓一樣貓群組」）