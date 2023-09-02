颱風蘇拉│網傳影片日出康城地盤天秤狂自轉　網民解謎：咁先唔冧

颱風蘇拉襲港，天文台正掛起8號風球，並將於下午4時20分改發3號風球。昨晚至今日凌晨有多個地區群組傳出蘇拉「災情」影片，其中日出康城地盤疑有天秤在打風下轉動，網民笑言「咁夜都有人開工？」，惟許多人解釋「唔打圈你仲驚」、「咁先唔冧」，因為那是天秤的安全機制，而職安局亦有資料解釋打風時會解開天秤轉盤鎖，可以卸走風力。但部份網民指出片段是舊片再瘋傳。



網傳地盤天秤在打風時自轉的影片，但部份網民指出是舊片。（fb群組「扮工穿Online」影片截圖）

蘇拉風力驚人，天文台曾一度發出十號颶風信號（10號風球），其間多區受到狂風暴雨吹襲。昨晚有網民在facebook群組「扮工穿Online」上傳影片，稱拍到在日出康城地盤上，有台天秤在強風下不停360度轉動，拍片者在片段中稱「嘩！係咁打圈喎，嘩！係咁玩成晚得唔得㗎」。帖文寫道：「天秤咁夜都有人開工？」

影片即引來網民揶揄，「無知真係好可怕」、「第一次見打風？定第一次打風先留意地盤？」、「笑人之前做吓功課先」、「唔打圈你仲驚呀」。有熱心網民解釋，「打風唔可以鎖死把秤，要由佢轉，如果唔係會吹倒」、「唔打圈就冧咗啦！保護機制嚟，等同太大風你座樓會郁一樣，P.S : 工程Ｘ」。

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亦有網民貼出職業安全健康局帖文作解釋，指天秤在打風時「氹氹轉」，是因為每一台的設計上都有抵禦風力的要求，打風期間解開天秤轉盤鎖，讓天秤像風向儀一樣順風向轉動，可以卸走風力。相反，如果轉盤上鎖不容許轉動，天秤可能因無法卸走風力造成倒塌危險。過去打風不時出時天秤自轉影，有網民指樓主上傳的是舊片。

另有網民在黃土仙街坊群組上傳影片，指朋友九龍塘家中水晶吊燈在打風下不停晃動，「即刻住酒店」。其實昨晚網上群組流傳不少住宅吊燈晃動的影片，有網民指畫面「似地震多過打風」，又解釋在強大風力下「好似有搖先安全」、「係正常，起樓嗰陣預咗會有幅度搖，啲力就卸咗佢，唔搖就好快玩完」。

（綜合）