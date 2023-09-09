客人訂素食枱見肉燥大怒！店主提2點反擊批西客　網民：奇葩店家

素食餐有肉燥？台灣有餐廳老闆發文指，有客人預訂素食桌，店舖於菜餚裏添加肉燥提味，惟客人發現菜裏有肉燥便生氣指責店員。老闆批評客人預訂時沒有告知他們全是素食者，也沒有說不能加入葷調料，認為這些客人是「奧的無極限」。

帖文惹來網民圍攻，紛紛質疑老闆根本不懂素菜定義，「素食桌你加肉？是你有病吧？」，嘲諷「感謝樓主讓我見識有這麼奇葩的店家」、「怎麼不檢討自己不夠謹慎？客人點了一桌素食桌，這意謂什麼？」。



台灣有餐廳老闆批評客人「奧客」，因為對方預訂素食桌時沒有告知全部人皆為素食者，所以店舖有在菜餚添加肉燥提味，詎料客人發現肉燥大動肝火，令老闆質疑「那麼小粒是故意挑起嗎？」，惹來網民圍攻。（FB「爆怨2公社」）

「今天遇到百年難得一見的奧客（西客）」。該店主在facebook群組「爆怨2公社」發帖，指有客人致電來預約一家8口素食桌，但事前並沒有特別告知他們全部都是素食者，亦沒有說過不能加入任何葷（泛指肉類食物）調料。

客人吃到一半突然很生氣地質問其員工「菜裏為什麼會有少量肉燥」，店主不爽表示「拜託，肉燥只是為了提味」，質疑對方可以選擇不吃肉燥或者直接吃菜，「肉燥那麼小粒你是故意挑起來吃嗎？」。她又稱，客人不滿味噌湯裏添加柴魚，反問「味噌湯不加柴魚能喝嗎」。

最後樓主直言，她們餐廳本來就不是素食店，客人有要求又不事先說，批評「真的是奧的無極限」。

客人吃到一半生氣地質問員工「菜裏為什麼會有少量肉燥」，老闆不爽表示「拜託，肉燥只是為了提味」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

帖文引來網民熱議，指責樓主待客「不用心」，「如果你們做不到，可以不接啊！為什麼明明自己的問題，還怪人家是奧客」、「在接訂單時有多確認嗎？如果有應該就不會造成這樣的結果吧」、「只會抱怨顧客怎麼不檢討自己不夠謹慎？客人都已經點了一桌素食桌，這意謂着什麼？做生意也要用心，不是只會傻傻的賣東西跟等收錢就好」。

另有網民斥責店主根本是「奇葩」，「素食桌你加肉？是你有病吧？」、「你邏輯是哪裏有問題？」、「這是對素食的新觀念嗎」、「該抱怨的是客人」、「妳害人破戒了妳」、「奧店總是覺得客人奧」。有人更反嘲「我也看到了百年難得一見的奇才」。

（FB「爆怨2公社」）