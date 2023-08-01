俄羅斯素食網紅39歲身亡！生前推崇「生機飲食」疑染霍亂腿部流膿

知名俄羅斯素食網紅珍娜（Zhanna D’Art）驚傳過世，享年39歲。她擁有上百萬粉絲追隨，經常在社交媒體上宣傳生機飲食（又稱裸食，Raw Foods），並堅持這種飲食方式能帶來健康，媽媽悲痛證實死訊，認為女兒離世主因是因為感染霍亂，引發議論。



綜合外媒報導，珍娜7月21日在東南亞進行巡迴演出時生病，尋求當地醫院治療卻過世，享年39歲。一位不願具名的朋友透露，幾個月前在斯里蘭卡時，她已經非常虛弱，腿部腫脹流膿，旁人都勸她回國治療，但她並未放在心上，「我住在她的樓上，每天早上我都擔心會發現她無生命跡象的身體。我試著說服她尋求治療，她卻沒能挺過來。」

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珍娜推崇生機飲食，主要食用低於特定溫度烹調且未加工的食物，聲稱過去4年來一直採取「完全生吃素食」的飲食方式，只吃水果、葵花籽芽、水果冰沙和果汁，曾經表示：「我每天看著我的身心轉變。我愛上了新的自己，再也不會回到過去的習慣。」更向自己的粉絲說：「我吃簡單的食物，我喜歡創作自己的食譜，並鼓勵人們吃得更健康。」

雖然真正死因尚未出爐，但珍娜的媽媽認為女兒是罹患霍亂，朋友們相信她熱愛的生機飲食也是害她離世的原因之一，據《Healthline》報導，雖然生食素食飲食可以帶來多種健康益處，包括減重、改善心臟健康以及降低患糖尿病的風險，但也有不足之處，包括鈣和維生素D的缺乏，也可能導致維生素B12不足，進而導致貧血、神經系統損傷、不孕症，以及有些矛盾的是，心臟疾病。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】