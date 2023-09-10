飲珍珠奶茶啜唔曬啲珍珠？小紅書教一招吸乾淨　網民：有啲恐怖

珍珠奶茶是民眾最愛的飲料之一，不過常常喝到最後會只剩珍珠「吸不起來」，讓不少人相當困擾。近日就有一名超有才的網友，自製一款「刺蝟吸管」，解鎖奶茶的新喝法。影片一曝光，便引來大批網友留言朝聖。



一名網友拍下自製的「刺蝟吸管」影片上傳「小紅書」，畫面中只見吸管底部被插上許多尖端朝外的小竹籤，隨著每次拿起吸管都可以撈上許多珍珠，原PO得意表示：「第一口就喝到好多珍珠！」

【圖輯】一招啜乾淨「珍珠奶茶」全部珍珠！（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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影片一曝光，便引來許多網友紛紛表示，「一開始以為是一個自製狼牙棒」、「吸管：上輩子是造了什麼孽」、「還不如拿湯匙吃」、「這影片真的好離譜，千瘡百孔的吸管」、「等你改造好吸管，我都喝完2杯了」、「第一眼看上去有點恐怖」。

另外，也有不少網友好奇，「不怕刺到你的嘴嗎？」、「喝了不會漏氣？」、「這喝法你不要命了？」面對網友的疑問，原PO事後也在留言區表示，該自製吸管純屬娛樂，實用性並不高。

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