喝無糖珍珠奶茶反增肥　營養師拆解手搖飲品3迷思+ 5招健康飲珍奶

夏日炎炎，毒辣猛烈的太陽影響下，走在秀外，不少人都感到口乾舌燥，這時就要一杯消暑解渴的凍飲。凍飲當中，原來亦有不少健康危機，例如不少女生為之瘋狂的珍珠奶茶、手搖飲品，假使選擇無糖過後亦暗藏減肥陷阱！



珍珠奶茶店舖近年開得遍地皆是，手搖飲品更是成為大家的日常慣事，除了珍珠之外，不少飲品店都有紛紛加入特別元素，例如布甸、芋泥、黑糖等，茶香配合煙韌口感，讓人回味無窮。

珍珠奶茶、手搖飲品當然滋味過癮，不過其實當中的含糖量、卡路量都相當高，2019年的消委會與食安中心的評測報告，根據市面上過百款台式飲品中，發現其中78款原味樣本中，有5款飲品糖含量達10粒方糖以上，其中最高的抹茶鮮奶更達14粒糖，一杯已超出世衞每日游離糖攝入量建議的上限；至於珍珠奶茶，珍珠糖含量最高達11克，即是再額外吸收相等於2粒方糖的糖份。

珍珠奶茶、手搖飲品當然滋味過癮，不過其實當中的含糖量、卡路量都相當高（《先熱情的打掃吧》劇照）

俗言有云：「好吃的東西最肥」，既然珍珠奶茶含糖量、卡路量高是個事實，若果挑選無糖的奶茶或凍飲是否等於安全呢？對於這個問題，台灣Cofit 團隊的吳榛槿 營養師指出其實無糖並非完全安全。

台灣Cofit 團隊的吳榛槿 營養師（Cofit）

凍飲消暑又低卡？ 營養師破解3迷思：無糖非減肥關鍵

夏日炎炎，既想解渴又想一解口癢？吳營養師指出鮮奶茶的熱量亦不低，當中的乳糖、蛋白質與脂肪都會令體重上升。

既然鮮奶茶並非最好，那麼挑選無糖奶茶是否代表安全呢？吳營養師指比起鮮奶茶，大家更應該盡量避免奶精所製作的無糖奶茶，因為奶精粉並非新鮮奶製品，而是氫化植物油，這些不健康的油吃進肚裏只會致肥。另外，若果在無糖飲品中加入不同口感的副料，例如椰果、珍珠、芋圓等配料，他們含有的熱量、糖分都偏高，除了會致肥外，更會引起腸胃不適和腹瀉。

營養師教5招安全飲用珍珠奶茶

夏天除了需要消暑，減肥亦是一大重要命題，大家一定要加以辨識真假無糖、人工甜味劑這些添加物的危險，就算成份當中聲稱無糖，當中的添加物會導致腸道菌叢失衡，仍會一樣引致身體發炎、致胖的情況。吳營養師指在高溫下，體內水分容易流失，選擇適合的飲料非常重要。最為關鍵、安全的方法當然是多喝水，以保持身體水分充足，不論減肥或是健康方面都有一定程度的幫助。

1. 選茶不選奶 綠茶更減脂

若果想飲用水以外的飲品的話，吳營養師建議大家盡量選茶不選奶，盡量不加奶、不加糖、不加配料就可以比較健康，而且選綠茶的話更可以提高減脂效率，因為綠茶中的茶多酚、兒茶素能使脂肪不易堆積，並且可以降低膽固醇、低密度脂蛋白。

2. 避免晚上喝奶茶

人無完人，想在適當時候稍作放鬆，間歇性的珍珠奶茶是可以的，不過吳營養師提醒大家不要晚上飲用，因為晚上進食會讓身體食物產熱率較低，長期多餘的能量會囤積成脂肪，成為三高危險族群！

3. 控制頻率

吳營養師提醒大家若果想安全飲用珍珠奶茶，又想同時達致不影響體重的話，大家可以記緊控制頻率及份量，記緊一個口訣「一周不超過兩次」，若果可以與朋友共享則更佳。

吳營養師提醒大家記緊一個口訣「一周不超過兩次」（《過春天》劇照）

4. 避免空腹 以免控制不住份量

另外，大家切記不要將珍珠奶茶、手搖飲料當作正餐，建議在飲用前避免空腹，可以食用含纖維質和蛋白質食物從而增加飽足感，就不會令到自己飲用過多的手搖飲料，更不會下單過多的配料而不知覺。

5. 自製手搖飲品

最為關鍵、健康的方法當然是多喝水，有些女生卻不熱愛水，鐘情茶飲、煙韌口感等的話，吳營養師建議大家可以自製手搖飲，浸泡無糖茶，例如紅茶、綠茶等，再額外加奇亞籽、無糖愛玉、仙草等低卡路里的配品，從而滿足口感及增加飽腹感。

有些女生卻不熱愛水，鐘情茶飲、煙韌口感等的話，吳營養師建議大家可以自製手搖飲（《家政夫三田園5》劇照）

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