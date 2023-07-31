內地抖音男批港式奶茶一成不變　直指香港衰落！點名這70年老字號

港式奶茶又名「絲襪奶茶」，是香港特色傳統和港人三餐常喝的飲料，也是香港非物質文化遺產。然而，一位內地男子在抖音上發布影片，狠批港式奶茶「是真的不好喝」，點名批評3間香港的茶飲店，當中包括一間逾70年的老字號，還直指可以「從奶茶看香港消費衰落」，影片引起網民熱議！



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內地男子在抖音上貼出影片，標題為「從奶茶看香港消費衰落」。影片首句男子即表示「香港別的我不清楚，奶茶是真的不好喝呀」，他引述了朋友的話語，稱他「五年前來喝絲襪奶茶，就是現在這個味道，現在來一點沒變」，問大家認為這是好事還是壞事。

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他再表示「但你看咱們內地啊，奶茶的創新換代呢，是以周為單位的」，他也提出了不少的品牌例子力證自己的觀點。比如「喜茶、奈雪開創了奶蓋鮮果茶；茶顏悅色、霸王茶姬讓甜膩的珍珠奶茶做了個升級；阿嬤手作現在用非常醇厚的水牛奶做基底；茶百道、書亦它的小料（配料）和品類特別豐富，還有現製酸奶啊、檸檬茶啊等等細分品類」。

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內地男續指自己認為「咱們內地人真的把奶茶當成一個很重要的事業在做，做得很卷（很拼命）很認真」。他坦言各種的奶茶品牌其實起點都是台式奶茶，但內地是「重新定義了這個年代的口味和消費的流行趨勢，但你看港式奶茶，無論是老牌的蘭坊園、還是口碑不錯的我杯茶、還有比較創新的茶墨，我覺得它都很難走出香港，引領一個口味的時尚」。他也認為市面主流的其他奶茶品牌如「milksho（應為milksha）、吃茶三千、comebuytea」都是乏善可陳的。還勸大家不要小看茶飲市場，因為它是「年輕人消費流行和品牌創新力的集中體現」，影片最後更補上了一句「這麼繁榮的香港，已經沒辦法創造和孕育這樣的新品牌了，你覺得是為什麼？」。

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對於內地男「從港式奶茶見證香港衰落」的觀點，大多留言區的中港網民都不敢苟同，表示「你說的這段話真的太無知了，你知道港式奶茶是已經作為一個永遠的標竿在做了」、「兄弟，你這是在拉仇恨，你到底懂不懂香港奶茶？ ？人家就是最傳統的做法，也特別好喝，我在上海，所有的奶茶就沒有特別正宗的」、「港式奶茶才叫奶茶」、「我十五年前喝這個味，現在喝也是這個味兒，我覺得香港奶茶真的很好喝。 。」、「我是內地的，非常喜歡香港的手沖奶茶，香港不是創新不了，是香港不想用高科技，內地就奶茶粉裡面多少添加劑」、「傳統和衰落，你分辨不了嗎？」。

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也有網民留意到內地男拍片的背景為香港的維多利亞港，反嘲他「你都係返去飲高科技奶茶把啦，香港奶茶唔適合你 」、「你喝的是科技奶茶，香港的是真茶加真奶。百年不需要變」。

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Btw補充一下，發片內地男提到的蘭芳園是位於中環的老字號茶餐廳，開業於1952年，至今逾70年。相傳絲襪奶茶的原創人就是由蘭芳園的創辦人「林木河」，以特製的白布袋來沖調紅茶，奶茶使用來自斯里蘭卡科倫坡的「季後茶葉」及馬來西亞的植脂奶沖製，成品香濃滑順。蘭芳園多年以來也是小紅書上的排隊名店，歷史比內地茶飲店確實悠久得多，但當然奶茶好不好喝就見仁見智了。

原片：抖音

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