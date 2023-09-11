台北旅遊必去邊個夜市？當地網民一致力推饒河　寧夏一原因惹負評

夜市是台灣各地常見的特色景點，每個地方都有屬於當地的知名夜市，吃喝玩樂一應具全。有一名網友就發文請大家推薦，如果外地人到台北遊玩，哪一處夜市是必去的。貼文一出，多數人都力薦饒河夜市。



原PO在Dcard發文表示，這個月（9月）他要來台北一趟，因為想去逛逛台北的夜市，但不知道哪一個夜市比較好玩好逛，於是發文詢問住台北的網民「你們心中有哪間夜市是必去，然後什麼東西必吃的嗎？」他說自己有事先上網爬文，找過很多夜市，例如饒河、士林、臨江街等等，不過因為時間有限，只能選擇一處去，所以想問問大家的口袋名單，看哪一處是推薦一定要去的。

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網民們紛紛力薦各個夜市特色，「如果要多樣性，逛久一點的話，士林夜市比較大，搭捷運去的話，是在劍潭站下車喔」、「單純吃東西饒河夜市，要逛衣服士林夜市，士林一半以上攤位都不是吃的」、「通化街夜市推爆」、「推南機場，雖然不大但食物幾乎沒什麼重複跟難吃的，饒河也不錯」、「樂華、三重三和夜市，雖然在新北啦，比起觀光夜市更喜歡去這些」、「通化！食物都不踩雷」。

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當中饒河夜市是最多人的選擇，「只愛饒河，每次去台北都一定會去逛」、「推饒河！買完食物可以去彩虹橋吃，然後在河濱走走看景，下午夕陽、晚上夜景都蠻美的」、「外地來觀光的話，我會首推饒河！我覺得蠻長的，給我一種傳統的感覺，想得到的攤販都有，攤位很多，走馬看花逛很爽」、「還沒去過饒河之前都是去寧夏，去過饒河的就回不去了」。

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不過有不少網友認為寧夏夜市攤位少不好逛，「在地人不推寧夏，沒有廁所（要跑到公園上）」、「寧夏個人覺得不推，攤位很少」、「不要寧夏，10分鐘就走完了，很少」、「寧夏真的不用，超短又超窄超擠，逛了很躁」、「寧夏真的先不要，人潮擁擠，大部分攤位都要排隊，東西又很少，去逛都不知道要吃啥」。

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