唔識旅行先會跟團？只因未試過真正豪華團　前導遊：窮人才自由行

撰文：聯合新聞網
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疫情解封後，不少人迫不及待出國遊玩。

一名網友表示，之前去歐洲遇過全家7人跟團，對方這麼有錢卻沒有自助旅行。

他認為跟團相當不自由，於是想問問網友們，「有錢人為何出國要跟團？」，引起不少網友熱烈討論。

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一名網友在PTT「八卦版」發文，他之前去北歐旅行時遇到全家族7人一起跟團12天，他好奇：「這麼有錢的人出國為何不自助行？」

自助旅行住高級酒店、吃美食甚至是想去的景點都可以自行安排，跟團反而沒自由，有些有錢人出國甚至語言方面也沒問題卻還是跟團，於是想問問網友們：「身邊有錢人出國大多自由行還是跟團居多呀？」

網友紛紛表示，「跟團省麻煩，有錢人哪有閒功夫跟你規劃行程」、「花錢當大爺，哪需要花腦袋去思考行程」、「夠有錢還可以客製化行程，自助算什麼」、「自助超累好嗎？有人安排好幹嘛自助？沒錢才自助」。

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「跟團有人幫你把行程、交通、所有東西都打點好，很方便啊，出國自助其實很傷神，除非你對當地的語言非常熟悉，不然碰到各種狀況，譬如旅館暖氣不夠暖，檢查又檢查不出問題，有時候會很難解決」、「你都說北歐了，北歐公共交通很不方便」、「因為去的是豪華團，沒購物行程，有錢人還可以社交」、「高級團時間就是金錢，行程都早就已經安排好」。

有網友則認為，帶長輩出國跟團很方便，「一個人很簡單，一群人就很麻煩，意見太多不如標準化行程，懂？」、「不用有錢人，光想到帶長輩出門，絕對跟團，完全不受控啊」、「帶媽媽出去跟團也比較不會吵架，都是旅行社的錯XD」。

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有網友表示，「朋友圈裡年薪250萬以上的都跟團，反而沒什麼在自由行」、「去日本1個禮拜1萬至7萬都有」、「去美東2萬到近20萬也有，真的看人」、「以前當過旅行社導遊，帶過一些上市公司老闆家族，大多老闆自己當導遊，過程侍候的跟當皇室貴族一樣，窮人才自助」。

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