嘔！1隻蝦餃黐住3隻曱甴　茶客嬲爆投訴經理咁講　官方介入即認錯

滿心歡喜與家人飲茶享受一盅兩件，卻獲得蟑螂大餐？有台灣網民講述恐怖經歷，指上周六（9日）與家人到台北1間港式茶樓用餐時，竟在蝦餃籠中發現近10隻曱甴屍體，其中1粒蝦餃更黏住至少3隻曱甴，而盛載西米露的碗邊亦黏有昆蟲。事主即向餐廳經理投訴，沒料對方僅稱免去餐點收費及全單打折，消極態度令他相當憤怒，決定再向當地衛生局反映。事件曝光後，茶樓職員受訪時承認責任，表示當下已向事主道歉，最終全數免單了事，並已提醒廚師注意。



有台灣網民講述恐怖經歷，指與家人到台北1間港式茶樓用餐時，竟在蝦餃籠中發現近10隻曱甴屍體，其中1粒蝦餃更黏住至少3隻曱甴。（fb「爆料公社」圖片）

「不誇張！直接請我們吃蟑螂大餐！」該網民日前於facebook群組發文，指上周六（9日）一共10名家人到台北1家港式茶樓用餐，沒料店員送上的蝦餃籠竟藏着近10隻曱甴屍體，其中1粒蝦餃的外表亦黏有至少3隻曱甴。後來樓主與家人更發現，餐廳用作盛載西米露的大碗，碗邊上亦黏有疑為曱甴腳的物體。

樓主與家人對食物質素感到難以接受，即時向餐廳經理投訴，對方立即收走點心籠，同時提出「那這盤不算你錢」，免去問題食品的收費並全單打折。可是樓主並不滿意，「有沒有搞錯？那其他可能有蟑螂的餐點，我們是不是也吞下肚了？」，但經理卻未有積極跟進，態度更是囂張又消極，「反應是：都打折了！不然你要我怎樣？」，令樓主與家人更加不滿，決定向當地政府部門反映。

樓主與家人更發現，餐廳用作盛載西米露的大碗，碗邊上亦黏有疑為曱甴腳的物體。（fb「爆料公社」圖片）

事件曝光後，有台媒到涉事茶樓了解，經理隨即承認責任，表示「這事情我們有錯在先，蝦餃底部確實黏了蟑螂，但盛裝西米露的碗邊不是蟑螂腳，是果蠅」。經理又指，得知食品出問題後已即時向食客道歉，強調「沒跟該客人狡辯，畢竟我們就是錯了，事實也擺在眼前」，最終餐廳將全桌約5000元新台幣（約1225港元）的帳單全數免去，同時提醒廚師注意衛生問題。

台北衛生局食藥科科長陳怡婷回應事件時指，衛生局會派人前往涉事餐廳稽查食品衛生情況，依據《食品良好衛生規範準則》視察環境作業程序是否存在缺失，如發現問題會要求業者於限期內改善。