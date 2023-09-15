驚！內地男曝光$1800萬香港豪宅　房極細震撼內地網民：港人真慘…

【香港豪宅／香港樓市／小紅書】香港千萬元以上的「豪宅」單位，到底是什麼模樣？有內地男在網上拍片分享其朋友在香港擁有、價值1,800萬元的將軍澳豪宅單位內部結構，惟這段「豪宅開箱片」引來內地網民嘩然，驚訝「太小了吧！」、「香港人挺慘的…」、「這裏我才知道香港的中產到底收入多少、家底多少」、「這就叫中產？」。



有內地男在網上拍片分享其朋友在香港擁有、價值1,800萬元的豪宅單位內部結構。（影片截圖）

該內地男於小紅書以「在香港1800w的房子是什麼樣的」為題發文影片，分享其朋友在香港、價值1,800萬元的將軍澳豪宅單位內部結構。他指出，其朋友是香港標準中產，有車有樓，於中環從事金融業，月收入超過10萬元，而該豪宅位置距離中環約40分鐘車程，面積約86平（約930呎），3房2廁加1個工人房間格，「因為沒有公攤面積（由整棟樓產權人共同分攤整棟樓公用部份的建築面積），所以看起來不會特別小」。

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樓主之後逐一拍攝豪宅大廳、廚房、房間，形容「香港真的是把儲物空間利用到了極致」。不過實地進入較細小的工人房時，直指「也太小了吧」，指房內只能讓1個人站着，「我整個人站進去之後，就沒什麼其他多餘的空間可以讓我展示的，又指關上門才能把收納板放下來，這樣才能拼成1張床，還配了1個小廁所，他更驚喊「天吶，只有1個手掌大小的洗手台，也太小了吧」。

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樓主提到，朋友約7年前以1,300萬元購入單位，即使支付了6個月首期，每月供款仍差不多要3萬元，「這還不算其他方面支出，一點也不便宜」，提醒「所以在香港沒有足夠的首期，以及穩定長期10萬元以上的收入，還真不敢輕易買房子」。

樓主總結，香港樓房與內地房子對比差別挺大，問其他網民「如果是你，你會怎麼選？」。

樓主總結，香港樓房與內地房子對比差別挺大，問其他網民會怎麼選。（影片截圖）

這段香港千萬元豪宅開箱影片令網民驚訝，認為單位太細小，「太小了吧！」、「香港人挺慘的…」、「這裏我才知道香港的中產到底收入多少家底多少」、「這就叫中產？」、「腳都不能伸直了…」、「香港有錢人太多」。

也有網民指出，香港寸金尺土，影片中的豪宅已算空間寬闊，不少人居住在狹窄劏房，環境更惡劣。亦有網民指出，片段中的單位還在升值，「絕對不虧」。