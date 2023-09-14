iPhone 15和Pro Max版差價達6千元　消費者應怎麼選？要打機選它

大家期待已久的iPhone 15系列終於正式發布了，相信很多小夥伴都在討論該買一款iPhone 15，畢竟iPhone 15 128GB 標準版和iPhone 15 Pro Max 1TB版的差價高達8000元！整整相差了一台華為Mate60 Pro，這不由得讓人在下單之前多加仔細考慮。不過今天我們也告別傳統的導購方式，用接地氣的話來幫大家選購iPhone 15系列。



iPhone的儲存記憶體是「金子」做的

眾所周知，蘋果儲存記憶體是用「金子」做的，同一款機型不同存儲容量版本的價格差距極大。我們先來看一下iPhone 15系列的售價。

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iPhone 15

128GB版HK$6,899

256GB版HK$7,699

512GB版HK$9,399

iPhone 15 Plus

128GB版HK$7,699

256GB版HK$8,499

512GB版HK$10,199

iPhone 15 Pro

128GB版HK$8,599

256GB版HK$9,399

512GB版HK$11,099

1TB版 HK$12,799

iPhone 15 Pro Max

256GB版HK$10,199

512GB版HK$11,899

1TB版 HK$13,599

可以看到，iPhone 15每加一個容量版本就要加至少1000元，可以說相當昂貴了。根據日常用戶的使用體驗，我們按照以下人群進行版本容量推薦：

日常用機：購買256GB版本；遊戲/業餘影像用機：購買512GB版本；專業影像創作：購買1TB版本

手遊黨更適合iPhone 15 Plus

看到這個小標題，肯定有人會說iPhone 15 Pro的A17 Pro更強大，打遊戲肯定體驗更好呀，為啥不推薦買Pro版？這裏我們需要理清一個問題，那就是A16的性能不夠用嗎？答案自然不是，A16的性能肯定夠暢玩當下各類手遊了，大家玩的時候感覺卡主要還是散熱問題。

從性價比的角度講肯定是機身尺寸大散熱好且電池大的iPhone 15 Plus，更符合手遊用戶的需求，不過如果你是一個狂熱的高刷遊戲愛好者，那麼就只能選擇iPhone 15 Pro了，當然對於預算充足的用戶而言，直接買iPhone 15 Pro Max也是一個不錯的選擇。

有影像需求買Pro還是Pro Max？

iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max的主要影像差別在於長焦鏡頭，iPhone 15 Pro Max的四重反射稜鏡潛望式長焦鏡頭擁有1200萬像素和?/2.8大光圈，結合3D傳感器位移式光學圖像防抖，可以實現iPhone有史以來最優秀的長焦拍攝體驗，不過兩款機型的其他影像體驗都是一樣的。

對於這兩款機型怎麼選，我的建議是拍照多、風光攝影需求多的買iPhone 15 Pro Max，有視頻拍攝需求的買iPhone 15 Pro，因此5X長焦鏡頭對於大多數視頻題材來說太長了。

總結

想要一個簡單好用的蘋果手機：買iPhone 15 256GB版HK$7,699

喜歡打手遊但是預算有限：買iPhone 15 Plus 256GB版HK$8,499；有視頻拍攝需求且預算充足：買iPhone 15 Pro 1TB版HK$12,799；不差錢想體驗最新蘋果手機：買iPhone 15 Pro Max 512GB版HK$11,899。

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