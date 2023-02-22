「未婚妻竟係阿嫂」　80後新郎慘遭呃足1年　事後先知極殘忍真相

四川南部縣升水鎮一80後宋姓男子，14日家裡張燈結彩，正在辦酒席張羅婚禮，準備將新娘「依依」迎娶進門。



然而，新娘「依依」卻不見蹤影，只是傳訊息說自己的親人突然去世，正在回老家奔喪的路上。

警方介入後查出，原來新娘「依依」竟是由宋男的堂嫂假扮的……

一切竟是一場精心策劃自導自演的大戲 80後男子被瞞足1年（點圖了解更多）：

+ 20

據《紅星新聞》報道，當時，新娘失蹤後，宋男思來想去，總覺得在親友面前無法抬頭，也覺得未婚妻「依依」有些蹊蹺。

於是，他向南部縣公安局升鐘派出所報警求助，警方隨即立案偵查，一場由「依依」精心策劃並自導自演的「大戲」浮出水面。

原來，在兩人長達1年的網戀時間裡，宋男心中的女神未婚妻「依依」不是別人，竟是時常見面的同村堂嫂蘇女。2月18日，警方將蘇女抓獲歸案，並對其採取刑事強制措施。

【延伸閱讀】純情男同美女拍拖半年先發覺「女友竟然係舅母」 無數親戚都中招（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 23

時間回到2022年3月，蘇女將自己微信好友「琦琦」的照片展示給堂弟宋男，聲稱操心他的婚姻大事，想為他介紹女友，並謊稱對方叫「依依」。看到「依依」年輕貌美，宋男怦然心動。

之後，蘇女註冊新的微信帳號，並取名「依依」與宋男假裝戀愛。截至今年年初，蘇女在微信上冒充「依依」先後編造開店缺錢、父親生病等各種幌子，多次通過微信轉帳騙取宋男15萬餘元（人民幣，下同）。

據悉，「琦琦」其實是蘇女的微信好友，她利用「琦琦」的照片引誘堂弟宋男談戀愛。剛開始，蘇女邀約「琦琦」和堂弟等人一起短暫遊玩，讓堂弟誤以為是在和「依依」見面相親，而「琦琦」自始至終都不知道自己是宋男微信裡的相親對象「依依」。在網上，蘇女則假扮「依依」和堂弟談起了戀愛。

【延伸閱讀】兩公婆婚後租屋住 人夫半年後先驚悉神秘房東身份：我好傻好天真（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

就這樣，在蘇女「瞞天過海」的設局之下，1年時間裡，宋男通過微信與「依依」保持聯繫，網戀熱情逐日高漲。今年年初，宋男向「依依」提出結婚請求，蘇女趁機用「依依」的名義以聘金、婚紗為名再次騙取宋男3萬餘元，並同意2月14日按照當地習俗舉辦婚禮。

然而，紙終究包不住火。就在2月14日迎親之時，蘇女玩「失蹤」，並編造了回老家奔喪的謊言。

警方調查發現，蘇女沉迷賭博債務纏身，見堂弟宋男小有積蓄且成家心切，於是精心設計好詐騙劇本對其下手。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】