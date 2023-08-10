AI繪圖｜Iron Man婚紗爆紅 仲有高達鹹蛋超人 網：願為穿它再婚
撰文：日本設計小站
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十分擔心90後的精神狀態！
因為最近設計師用AI繪圖創作的《鐵甲奇俠》（Iron Man／鋼鐵人）、《鹹蛋超人》（奧特曼）、《高達》系列婚紗，大受好評！
粉絲：為這套婚紗可再結一次婚（點擊放大瀏覽）：
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不少網友紛紛表示：「快給我整實體，結婚就穿它！」
還有90後網友表示：「為了這套婚紗，可以再結一次婚！」
但説真的，這裏面有你的童年記憶嗎？
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