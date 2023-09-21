人夫看妻剖腹生產　稱患精神病向醫院索償50億　1關鍵被法官駁回

這樣索償會否太誇張？澳洲有人夫於2018年時在墨兒本1間醫院陪妻子剖腹生產，聲稱當時被「鼓勵」觀看，結果他看到妻子的器官和血後患上「精神疾病」，最後更婚姻關係破裂，結果他竟入稟法院向醫院索償10億澳元（約50.5億港元）。當地最高法院法官日前駁回訴訟，直斥男子「濫用程序」，醫療專家對其進行評估，他的情況未符合出現精神障礙的門檻。



人夫稱觀看妻子剖腹分娩後出現精神疾病，同時令夫婦關係破裂。（示意圖／Getty Images）

澳媒報道，當地男子科普拉（Anil Koppula）2018年1月20日，在墨爾本皇家婦科醫院（Royal Women's Hospital）觀看妻子剖腹生產的手術後，聲稱因觀看接生過程導致「精神疾病」，入稟法院索償10億澳元（約50.5億港元）。

案情指，科普拉的妻子在醫院開刀剖腹生產誕下1名健康嬰兒，他指當時受到醫院的「鼓勵」和「允許」才下觀看接生過程。分娩過程中他看到妻子的器官和血液，導致他「精神病發」，經常想起相關畫面，認為因此患上精神病。而因為觀看了分娩過程，還導致夫婦婚姻破裂。

人夫稱自己受到院方的鼓勵和允許才會去觀看分娩過程。（示意圖／Getty Images）

孩子出生數年後，科普拉才入稟維多利亞最高法院，認為醫院違反了對他的謹慎責任（Duty of care），有責任向他支付賠償。他在訴訟過程中自辯，自行評估心理傷害後，認為院方要賠償10億澳元。《太陽先驅報》（Herald Sun）報道指，醫院承認對科普拉有謹慎責任，但不認為有違反，否認有對他造成傷害。

法官哥頓（James Gorton ）日前駁回訴訟，認為原告的行為是「濫用程序」，尤其醫療專家小組的報告看來，他根本無法索取精神傷害賠償。判決提到，法律不容許一個人就非經濟損失索取損害賠償，除非能證明受重大傷害。科普拉接受了醫學檢查，專家組已證明他受精神創傷後的精神障礙程度，不符合構成精神障礙的門檻，換言之達不到患精神病的程度，未有構成嚴重傷害。雖然科普拉不認同專家組的裁決，但又未對裁決申請審查。醫院方因此申請駁回訴訟。

（綜合）