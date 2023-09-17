驚！雙胞胎姊妹看上去相差11歲照片瘋傳　３個因素影響外觀更顯老

雙胞胎長相一模一樣不足為其，但外國有研究，以1對雙胞胎姊妹來做實驗對象，兩人本來長得十分似樣，可是其中1人因2個壞習慣，竟令兩人的樣貌看上去相差了11歲。該研究指其中一人看上去顯老，是因她長期吸煙及愛曬太陽，導致她的皮膚出現老人斑，並降低彈性及出現皺紋，因此看上去令人覺得較老。



珍妮十分注意防曬，她盡可能減少接觸猛烈的陽光，避免皮膚受紫外線傷害，因此她看上去比較年輕。（網上圖片）

照片左邊的是珍妮，右邊的是蘇珊，看上去蘇珊像是老了11歲。（網上圖片）

綜合外媒報道，美國有1項研究，想看看什麼因素令女性看上去更年輕，而研究對於以雙胞胎姊妹為主，用作參照對比。而有份參與的雙胞胎姊妹為61歲的珍妮（Jeanne）及蘇珊（Susan）。

從照片可見，左邊的是珍妮，而右邊的是蘇珊。單從照上看，雖然兩人年齡一樣，樣子亦像得十分相似，但珍妮看上去年輕得多，蘇珊的皮膚狀況和氣色比較差，滿臉皺紋及長滿老人班。

蘇珊擁有16年煙齡，從20多歲開始便喜歡曬太陽，她的體重較珍妮輕了15磅，這些都是讓人顯老的因素。（網上圖片）

研究分析指出，蘇珊比珍妮老了11歲又4分1年，讓蘇珊看上去更老的背後原因，竟是與她2個壞習慣有關，蘇珊擁有16年煙齡，從20多歲開始便喜歡曬太陽，加上她的體重較珍妮輕15磅，這些都是讓人顯老的因素。反之珍妮則十分注意防曬，她盡可能減少接觸猛烈的陽光，避免皮膚受紫外線傷害。

整形外科醫師巴赫曼（Bahman Guyuron）分析背後原因，指長期過度暴露在陽光及紫外線下，導致蘇珊的皮膚變得較深色及出現老人斑，並降低皮膚的彈性，因而出現皺紋。

研究中另一對雙胞胎則顯示體重越重，外表就越年輕。左邊勞裡的體重比麗莎輕38磅，麗莎額外的體重填充了她的微笑紋，讓她的臉整體看起來更光滑。（網上圖片）

是次研究在2009年進行，但近日網上再瘋傳，引起不少網民熱議，不少網友看到對比照片後感到震驚：「以為這是一張相隔幾年後的對比照」、也有網民拍自己曾住在海邊，「當時有個鄰居愛曬太陽，曬黑了的她，皮膚看起來像皮革沙發」；有網民強調防曬的重要性：「這就是我為什麼戴帽子和擦防曬」。