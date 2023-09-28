網民突然發現「被動式學懂大量簡體字」惹台網熱話：一招無痛學會

你看得懂簡體字嗎？雖然簡體字是由繁體字簡化而來，但兩種字體仍有許多不同之處。一位台灣網民就指出，自己在學時期為了求快，會將一些筆劃較多的繁體字精簡，於是不知不覺便能看懂八成以上的簡體字，原PO並好奇的詢問大家「以前是怎麼開始看懂簡體字的」；網民也紛紛表示，自己是在「潛移默化」之中受到影響。



【懶人包】「被動式學懂簡體字」惹台網熱話！4點看完事件懶人包（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

一位台灣網民在PTT上發文，表示自己第一次看到簡體字時感覺很陌生，不過後來就漸漸看得懂八成以上的簡體字；他回想過去經歷，推測可能是做筆記、抄寫時，求快之下會將一些筆劃較多的繁體字改成簡體字，「像是體、變、邊、會、應、雙等之類的」，寫著寫著就突然看懂了大部分的簡體字，原PO也好奇的詢問網民：「大家以前都是怎麼開始看懂簡體字的」？

貼文曝光後引起討論，網民們紛紛表示，簡體字其實沒有想像中複雜，不用像學習新語言耗費那麼多心力，「簡體字是部分簡體，又不是全新文字」、「學繁體本來就不難看懂簡體」、「你怎學會講話的，過程差不多吧」、「看得多就看得懂，但對岸想要看得懂繁體字就…」、「有些簡體是本來就有的吧」、「看得懂跟看得快還是有差，繁體比較好閱讀，文章用網上翻譯轉繁體還OK」、「學繁體字的，認簡體字真的不難，只是個人從識別到理解的過程會稍微慢一點點點」、「從小接受繁體教育，能識簡書繁應該是台灣的優勢，為了意識形態閹割禁止才奇怪」。

【相關圖輯】姓楊點拆字？侍應拆成「木易楊」慘遭投訴 網民一看原因秒懂了（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

也有許多網民指出，自己是觀看大陸字幕組翻譯的影片，或使用大陸網站「無痛」學會的，「免費動漫一堆，感謝」、「開始看字幕組後」、「B站、微博、小紅書」、「遊戲或漫畫無痛接軌，但不會寫」、「看漫畫學很快」、「看xx字幕組分享的日劇、電影學會的」、「漫畫、動畫漢化組」；更有人表示，可以從上下文推測，「上下文猜的，如果單看一個字會不懂」、「前後對照猜個幾次就會了」、「跟英文測驗一樣啊，從前後文判斷」、「有邊讀邊沒邊讀中間」、「印象沒什麼特別需要學，看上下文也猜得出來」。

【相關圖輯】邊個龜字先啱？媽媽一睇兒子寫法「以為寫錯30年」 正確寫法係…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

延伸閱讀：

2男冤獄逾30年！李昌鈺涉做偽證案落幕 天價和解金曝光

碰到大難關？妹妹男友登門提親 父母穿「終極戰袍」應戰被網讚爆

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】