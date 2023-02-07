分享自家湯渣被批「有冇咁窮」　網民撐有心人：環保幫到人無問題

環保是近年的大趨勢，免費分享有用物資避免浪費是常見做法。有網民就在社交平台群組分享自家老火湯的湯渣，期望減少浪費食物。相關做法引來討論，有人惡言諷刺「有冇咁X窮呀？」，批評分享及領取湯渣的網民寒酸，但亦有網民指並無問題，大讚做法環保又幫到有需要的人，「人哋做下好心仲想點」。



有網民就在社交平台群組分享自家老火湯的湯渣，期望減少浪費食物，相關做法引來討論。（facebook截圖）

有網民於連登討論區以「香港人有冇咁X窮呀？湯渣都要交換拎畀人食？」為題發文，貼出2張facebook群組帖文截圖，顯示有人於免費分享食物的群組，表示有自家煲湯湯渣可以分享，鼓勵有興趣群組成員相約領取，形容「真係物盡其用」。

截圖可見，其中1名網民指家人每星期也會煲食療湯，貼出相信是木耳煲瘦肉的相片稱可與有需要的人分享，「湯渣太多實在食唔晒，有兩碗今日煲好」。另有網民同樣上載湯渣相片，指看到有網民曾送出湯渣故「試下送」，又提議取回家後「自行加水再煲下可有湯水飲」，表明湯渣一直妥善儲存於雪櫃內，但同時提醒「食安自負」。

有網民曾上載湯渣相片，指看到有網民曾送出湯渣故「試下送」，又提議取回家後「自行加水再煲下可有湯水飲」。（facebook截圖）

帖文引來熱議，有人認同樓主，認為分享一般物資並無問題，但分享湯渣卻是多此一舉，質疑「加水再煲仲有味咩」，又擔心或有衛生問題，「食二手湯渣真係咁X勇，香港咁多變態分分鐘加料」。

不過更多網民則認為，群組成員自發分享食物，不但支持環保，亦能幫助他人，做法並無問題，「佢原意都係唔想浪費啫，又要交收又嘥時間腳力你估好過癮」、「賣相唔靚啫，煲湯啲肉同蘿蔔好食」、「人哋做下好心仲想點？我都唔理解點解咁都有人要，咁你可以諗下要嘅人係咩情況，有求先有供」、「湯渣瘦肉點下豉油味道都唔差，起碼畀到半餐溫飽人哋」。