喝這款茶要小心！後生仔連喝1個月腎病變要換腎　醫生：永久受損

【腎病／茶】這樣喝茶要小心！有台灣醫生分享病例，指外國1名年輕人每天喝16杯240毫升「即溶茶」，連續喝了1個月，結果造成腎病變，需要換腎，否則就要永久洗腎。醫生提醒，不可以用茶代替咖啡，又建議3招護腎。



喝茶要注意，不可過量。（示意圖）

手搖茶飲品近年大行其道，但喝茶時要多多注意。台灣腎臟科醫生江守山於網上節目引述文獻報告指出，外國有年輕人喜愛喝「即溶茶」，1天會喝16杯240毫升「即溶茶」，詎料他連續喝1個月後，出現「永久草酸腎病變」，需要換腎，否則就要永久洗腎。

台灣有醫生提醒，不可以用茶代替咖啡。（示意圖）

江醫生指出，「茶對腎臟沒有明顯好處……茶喝太大量，基本上草酸就會超過負荷，草酸沉到腎臟，草酸性腎炎，基本上被認為（損害）不可逆的」。但江醫生強調，「即溶茶」草酸量比平日泡的茶高很多，故不能把「即溶茶」結論套用到一般茶上。

江醫生強調，不可以用茶代替咖啡。（影片截圖）

另一台灣腎臟科醫生陳佑丞之前亦在Facebook發文講述飲食中草酸對腎臟影響，並分享護腎方法，要掌握以下3個原則，以避免草酸危害腎臟。

1）飲食必須含鈣充足：可以增加腸道中草酸跟鈣結合，減少草酸被腸道吸收。

2）不要同時接觸富含乙二醇（Ethylene glycol）、維他命C（Vitamin-C） 或奧利司他（Orlistat，一種減肥藥）東西：因為這些東西在體內會代謝成草酸，進而增加風險。

3）避免其他危險因子：例如脫水、慢性腎臟病、糖尿病、胃繞道手術等。

