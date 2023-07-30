7種手面相偏財運極旺　眉裡藏珠多機運　無名指下有直線天降橫財

應該很多上班族內心都跟小編一樣，期望發大財、中大獎！



而你們知道嗎？原來「手、面相」跟偏財運有相當大的關係，而哪些手、面相的人偏財運超旺呢？快點一起來看命理達人湯鎮瑋老師的分析吧！

偏財運超旺的7種手面相！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 額頭寬闊明亮

額頭最重要的就是寬闊、明亮啦！而額頭的寬度，必須上下左右都飽滿、寬闊，但這寬度呢，又不能太過寬，一般來說，女生最適中的寬度大約是3指到4指的距離，而男生是4指到5指的距離。

2. 眉毛頭尾有聚或眉有痣

說到眉毛，最好的眉型就是眉頭到眉尾沒有斷裂，相當平順。最好的話，就是眉中有痣，象徵著「眉裡藏珠」，一生都能比其他人遇見更多好的機運。

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3. 鼻頭鼻翼豐隆的蒜頭鼻

最具偏財運的鼻型呢，就是鼻翼兩側偏寬的蒜頭鼻啦！鼻翼代表著「理財概念」，如果鼻翼寬大就表示你越會善用金錢；鼻頭則代表賺錢能力，越大越會賺錢。

另外，除了鼻子大代表財運外，象徵「聚寶盆」的嘴巴也要大才行，如此一來才能把錢財都守住。

4. 臉型、顴骨、耳朵圓潤厚實

說到臉的整體，最好是臉型、顴骨、耳朵都圓潤且厚實，這代表著先天就帶有福氣。

5. 手掌根部的掌丘隆起

接著看到手相，不少人都納悶，手相到底要看左手還是右手，湯老師就說到，以35歲為基準，在35歲之前，男左女右，35歲之後，則是變成男右女左。

手指連接手掌的部分，我們稱之為「丘」，微微隆起且厚實的人，代表能夠承接財富，在這之中如果食指、無名指、小拇指隆起的話，更代表著偏財運相當旺。

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6. 無名指、小指底下有許多直線

如果，無名指下的線，不管是直線、或是彎曲，只要線越長，就代表著人緣越好，身邊的貴人自然也多。

7. 智慧線、生命線，向上延伸線條多

攤開手掌，由上往下，依序為感情線、智慧線、生命線，其中在智慧、生命線上，如果有向上的直紋，代表先天擁有的機會比別人多，尤其是在偏財運方面。如果以上7點，你都沒有中的話，也別太傷心，湯鎮瑋老師有說，面相、手相每3個月會變換一次，只要存好心，說好話，面由心生的狀況下自然會有改變，慢慢導向好的方面。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】