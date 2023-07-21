心情有夠複雜！目擊孩子血浴中誕生　這爸爸惶恐面相引得網民大笑

美國阿肯色州一名男子在女友生產時陪同對方進了產房，不過在一旁看着血淋淋的生產過程讓他嚇得臉色發白。男子將照片上傳網絡，搞笑的反應讓照片瞬間在網路上瘋傳，不少網民都說「真的太有趣了」。



這位爸爸起碼沒暈倒，已經算很厲害了😂！（按圖了解）

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據《每日郵報》（Daily Mail）報道，布雷特（Brett Stills）跟女友亞曼達（Amanda Roelofs）已經交往了六年，兩人在7月8日迎接第三個寶寶，亞曼達在產房生產時，布雷特也全程陪伴在她左右。

雖然這不是布雷特第一次進產房，但是亞曼達說這是男友第一次全程看到生產過程。過去兩次布雷特總是會扶着女友的腿，但盡量轉頭不看，不過這次看到生產過程真的讓他嚇壞了。亞曼達把照片上傳到社群媒體，在標題寫道「你不知道我看到了甚麼」，吸引不少網民轉發留言。

有網民說布雷特已經算是很堅強了，因為他「至少沒昏倒」，另一名網民則說「我老公到現在都還沒辦法討論生產過程」，也有不少網友標記自己的另一半說「你到時會不會直接昏倒在地上」、「你應該也會有這種表情吧」。

布雷特說，他在陪着女友生產時，看着寶寶的頭從棒球大小到哈密瓜一樣大小冒出來，實在無法掩飾自己驚訝的表情。不過亞曼達說，雖然布雷特的確滿敏感的，但他是世界上最棒的爸爸。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】