護膚｜側睡較易有皺紋？睡姿不當影響面相　放鬆面部肌膚要靠3招

不少人都有睡完一覺卻全身痠痛、落枕（瞓捩頸）的經驗，但你可曾留意，臉部皺紋、凹陷、不對稱、甚至下垂鬆垮，可能也來自睡姿的影響？來自台灣的皮膚科醫生趙昭明透露，不少病人因為太陽穴、夫妻宮凹陷的問題求診，細問之下才發現，原來是長期側睡，臉部肌肉受到壓迫而形成。



側睡、俯睡易讓臉變形、長皺紋

常見睡姿包括仰睡、側睡和俯睡，趙昭明指出。比較會影響到臉型的主要是側睡和俯睡，因為臉部經過長期久壓，外表皮膚會自然萎縮、不對稱、骨頭也會跟着變型，造成外形的變化：

仰睡



影響主要是頭型，不過成人的頭蓋骨已經固定、成形，不太會因為是否仰睡而出現圓頭或扁頭，對臉型的影響也不大。

側睡



長期側睡最常影響夫妻宮的位置、也就是眼眶骨側邊的太陽穴，易受到擠壓而凹陷；側睡也會壓迫面顎關節的咀嚼肌，長時間下來導致臉部變形、兩側不對稱、大小臉，眼眶也因為受到壓扯，出現大小眼。

不僅如此，側睡牽扯到頸部的胸鎖乳突肌，拉扯之下造成乳突肌的改變、肌肉彈力鬆弛，頸部鬆垮，臉部也跟着容易下垂。

俯睡



臉部埋在枕頭裏，臉壓扁、顴骨變寬、下巴內陷，額頭彈性也會減弱，容易形成皺紋。有時眼眶也會因為久壓，眼皮彈性減弱，容易造成眼皮輕微下垂，尤其年紀越大、超過40歲的熟齡女性更容易出現這樣的問題。

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時時變換姿勢＋３招放鬆臉、頸肌肉

趙昭明表示，一旦臉部已經變形，很難透過調整姿勢恢復，因為經過長期久壓，肌肉無法適度膨脹、伸展，萎縮後就不太容易復原。以維持臉型來說，仰睡會是比較好的睡姿，但還是建議經常變換睡姿，不要一直固定在同一種姿勢。

台灣愛迪樂物理治療師陳胤甫也推薦幾個放鬆咀嚼肌和胸鎖乳突肌的妙招，緩解因為睡姿不當對肌肉的拉扯：

放鬆咀嚼肌

先找出咀嚼肌的位置，大致在顴骨與下頷角的中心點。用手比出「3」，將食指、中指和無名指放在咀嚼肌，反覆搓揉，就能放鬆咀嚼肌。

放鬆胸鎖乳突肌

胸鎖乳突肌主要從乳突延伸至第一根肋骨。可以先找出乳突處，從下頷角至枕骨突的地方連線，大約中心處就是乳突，再用兩個指腹搓揉，放鬆胸鎖乳突肌。

放鬆枕骨下肌群

有時睡姿不良也會導致頸部痠痛，陳胤甫建議，可以先找到枕骨下肌群，將大拇指放在枕骨下方、靠近頸部髮線處，輕柔按壓10秒再放鬆，重複數次這樣的動作。搭配放鬆胸鎖乳突肌，有助緩解頸部痠痛，平常若有頭痛、頭暈的情形，也能獲得舒緩。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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