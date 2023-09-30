接受人工受孕精子卻被調亂了　妻誕別人孩子　醫生還誣衊她有外遇

不少不孕的夫妻會借助人工生殖技術來幫助成孕，俄羅斯一對夫婦決定做試管嬰兒手術，未料，順利懷胎產子後發現寶寶罹患唐氏症，親子鑑定更顯示與爸爸毫無血緣關係，他們懷疑醫院替換精子，醫院卻反過來指控女方有婚外情。



埃琳娜（Elena Samarina）因體質問題較難受孕，與老公亞歷山大（Alexander Lysenko）商量後接受試管嬰兒手術，在懷孕期間都有去產檢，寶寶出生後卻罹患了唐氏症，埃琳娜發現到女兒的血型和自己與老公的組合不符，驗DNA後檢測結果令他們感到相當震驚，女兒是媽媽親生的，但與爸爸並無血緣關係。

根據俄羅斯《共青團真理報（Комсомольская правда）》報導，夫妻前往醫院理論，但醫療團隊卻態度強硬，堅稱不可能搞錯精子，甚至暗示埃琳娜出軌有婚外情。夫妻倆後來找到女兒的生父，對方與埃琳娜剛好同時間在同間醫院做試管嬰兒。

埃琳娜於2022年11月交由第三方醫學檢查，專家判定人工受孕過程出現「精子替換」，這對夫妻氣憤地對醫院提出醫療疏失刑事訴訟，儘管提出證據，但在今（2023）年8月結案時，檢察官指出醫師並無觸法，據當地媒體報導，該醫師在調查期間仍照常執業，最後夫妻倆決定再提起上訴。

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