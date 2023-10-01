笑死！內地女想打包嗌「拎走」菠蘿包　茶餐廳侍應聽話咁做勁爆笑

廣東話博大精深！1名在香港留學的上海女生於網上分享爆笑的誤用廣東話用語經歷，她於茶餐廳點了沙嗲牛肉麵和菠蘿包，但不知道麵餐會附送多士，食物上桌後自知肯定吃不完，便想把食物打包，於是她舉手召男侍應過來，說了句「唔該，菠蘿包幫我拎走」。男侍應露出疑惑眼神，然後將菠蘿包放遠了一些就走開，並沒有幫她打包。她事後得知自己的用語令人誤會，與香港朋友分享事件，令對方哭笑不得，並教她正確打包食物的說法是「菠蘿包外賣 or 菠蘿包行街」，帖文亦引起網民熱議。



在香港留學的上海女生於網上分享，她在茶餐廳誤用廣東話用語的爆笑經歷。（小紅書圖片）

該上海女生於小紅書以「大無語！在香港茶餐廳說想拎走」為題發文分享，她於茶餐廳用餐時點了沙嗲牛肉麵和菠蘿包，她不知道麵餐會附送多士，上完食物後，自知肯定吃不完，故想叫侍應幫忙打包。女生說，之前有朋友透露，在香港不能說「打包」，因有「死了之後骨灰盒打包」的意思，故她舉手召侍應時，說了句「唔該，菠蘿包幫我拎走」，沒料到該男侍應「眼神中透露着一絲疑惑，然後幫我把菠蘿包擺遠了一點」，之後就走了。

女生表示，她原以為男侍應是去拿打包盒或袋，「結果一去不復返了」，後來她才意識到對方可能將「拎走」誤解為「幫我把菠蘿包放遠點」。她指出，後來再找1名阿姐侍應，終於成功打包，笑言「一定是那個靚仔的閱讀理解能力不夠好」、「與其反省自己，不如詆毀他人哈哈哈哈」。

女生將事件與香港朋友分享，令朋友「笑死」，她分享對話截圖，朋友教她如何用廣東話表達打包食物，「菠蘿包外賣 or 菠蘿包行街」。朋友又笑言「（男侍應）佢心諗呢條友係咪玩嘢，自己攞走唔得嘅」，女生回覆，「係啊，佢嘅眼神好似係話呢啲，冇默契，佢應該經驗唔夠」，朋友則說「真係好好笑」。

帖文引來一眾網民爆笑，留言說「靚仔：不理解，但顧客這麼做一定有她的道理」、「第一個服務員不錯了，我的理解是把菠蘿包拿走，我怕是會問你這菠蘿包是不要了嗎？哈哈」。有網民留言指出，吃不完想拿走食物，說「打包」並沒有問題，「我不知你什麼朋友，一直都是說打包」、「我係香港人，一直都係講『打包』都沒事」。

有網民留言建議，「其實你不懂廣東話怎麼說，直接說普通話就好了」，樓主回覆說，既然來香港生活學習，「就要努力去適應這裏，而不是讓local（本地人）來適應／遷就我」。