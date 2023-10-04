夜繽紛｜台網民狂數夜市缺點　「又貴又難食」只是其一：寧去商場

「夜市」是台灣特有的文化之一，不少外國遊客都慕名而來。近日，有網友在PTT上分享，自己去士林夜市後，發現夜市內的店家牆壁幾乎都黑黑油油的，且地上充滿垃圾，整體環境又熱又臭，不解為何現在夜市還這麼多人逛。



原PO表示，自己去士林夜市後，發現市場內幾乎只有衣服、夾娃娃及射氣球的店，難見食物攤位的蹤跡。

他指出，夜市的飲食變貴又不好吃，部分店家環境糟糕，牆壁又黑又油，地上充滿垃圾外，還不提供內用座位。

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糟糕的體驗，讓他直言「感覺台灣夜市就是完全沒有規劃過，行人光是走路都覺得很不舒服，環境衛生什麼的都很糟糕，東西也沒特色」。

除了環境不佳，原PO說明，逛夜市經常吸到二手煙，時不時還需躲亂竄的電單車，更有不少攤販在人行道上擺攤，讓行人無路可走。

他認為，逛夜市不如逛購物中心，認為購物中心的環境更乾淨外，還有冷氣可以吹，不解台灣人喜歡逛夜市的原因。

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不少網友認同原PO說法並細數夜市缺點，例環境不佳、食物售價高、小吃沒特色等，「我都不逛的，網路上看完資訊，外賣送到家」、「真的，現在大概半年才逛一次」、「又貴、又熱、又髒」、「貴死人，沒冷氣又髒，一堆沒品亂擠」、「隨便吃吃都破五百（台幣，下同），不如去百貨吃」、「以前真的不錯……100元能吃到很多東西」、「食物幾乎都是炸的，很少有特色了」。

但也有網友認為士林夜市交通方便，並點名「饒河街」是全台北最方便的夜市，「士林夜市交通最方便，且附近學生妹多」、「士林夜市，從南往北往陽明山的必經之點，天氣好時，空氣清新、涼爽」、「台北最方便的夜市還是饒河街吧？」、「人擠人，食物就會特別香」。

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