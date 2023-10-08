麥當勞揮底肯德基漢堡王成「全台快餐店之王」網民：一關鍵取勝

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

聊到連鎖快餐店，第一個想到的就是麥當勞，然後才是肯德基、摩斯漢堡或其他的連鎖快餐店，為何會這樣，是麥當勞賣的食物有別於其他店家，還是麥當勞有什麼魔力讓大眾聚焦？有台灣網友在PTT以「麥當勞憑什麼成為霸王」為題發問「大家怎麽排名快餐店呢」？

【懶人包】揮底肯德基、摩斯漢堡、漢堡王…「麥當勞憑什麼成為快餐店霸王？」點圖放大了解網民怎樣看👇👇👇

+9

原PO委婉地表示，吃了漢堡王之後就不懂麥當勞有多好吃，而且自從長大以後就覺得麥當勞的漢堡真的不行，但為何提起連鎖快餐店，大家第一個想到的就是麥當勞，原PO覺得是因為麥當勞以「價格」取勝。

原PO分析說，在台灣，漢堡王、摩斯漢堡價格持續上漲，但東西沒變大也沒變的更好吃，就現實而言，漢堡王跟摩斯漢堡一個套餐賣到200元（台幣、下同），對於學生來說貴又吃不飽，但麥當勞常常推出優惠券活動，就整體來說，麥當勞的CP值跟穩定度，絕對還是快餐店的龍頭。

【相關圖輯】美國麥當勞前經理警告「千萬別點這飲料」！食譜內幕曝光嚇窒網民（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+6

原PO又說，如果漢堡王跟摩斯漢堡一個套餐的價格都跟麥當勞一樣，不覺得生意會輸給麥當勞。另一個讓麥當勞成為優勢的是，麥當勞吃的是一種回憶、一種家鄉感，因為美式連鎖快餐店在台灣剛開始的時候，麥當勞塑造的這種企業形象已經深植人心。

原PO的貼文一出，引起不少網友熱議也紛紛留言回應表示，「麥當勞早餐單點蠻便宜的」、「其他連鎖店賣200元，麥當勞現在也沒便宜到哪啊，也要一百多」、「而且麥當勞明明也漲很多，哪裡微漲，也沒變好吃」、「麥當勞明明漲更兇」；也有支持漢堡王的人反駁說，「會嗎，我覺得漢堡王沒有特別貴吧」、「加起來都差不多一百多兩百，我不覺得價格差異這麼大欸」、「漢堡王你上MOMO或蝦皮買券其實很便宜吧，一份套餐最便宜才70~80上下」。

麥當勞堂食變外賣薯條倒裝　網民估1原因咁做　附保持薯條香脆2招法國新人婚禮用麥當勞食品宴客　創意安排令全場鼓掌大笑麥當勞傳說中嘅「隱藏漢堡」！外國網友成功點到　豐富過巨無霸McDonald's潮流變異體　獨立品牌惡搞麥當勞外賣雞皮紙袋幾可亂真外賣麥當勞餐疑遭送遞員偷食　港女求退款被拒　foodpanda咁回應乖孫帶食麥當勞超貴螯龍蝦堡　80歲嫲嫲慘跌龍蝦肉　結局超可愛

延伸閱讀：

花50元中彩券頭獎800萬 男大生銀行領獎竟被告知「不能兌獎」

他建議「日本麝香葡萄」吃之前先泡一物 大讚好滋味讓人上癮

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

麥當勞
肯德基
漢堡
台灣
聯合新聞網