麥當勞揮底肯德基漢堡王成「全台快餐店之王」網民：一關鍵取勝

聊到連鎖快餐店，第一個想到的就是麥當勞，然後才是肯德基、摩斯漢堡或其他的連鎖快餐店，為何會這樣，是麥當勞賣的食物有別於其他店家，還是麥當勞有什麼魔力讓大眾聚焦？有台灣網友在PTT以「麥當勞憑什麼成為霸王」為題發問「大家怎麽排名快餐店呢」？



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原PO委婉地表示，吃了漢堡王之後就不懂麥當勞有多好吃，而且自從長大以後就覺得麥當勞的漢堡真的不行，但為何提起連鎖快餐店，大家第一個想到的就是麥當勞，原PO覺得是因為麥當勞以「價格」取勝。

原PO分析說，在台灣，漢堡王、摩斯漢堡價格持續上漲，但東西沒變大也沒變的更好吃，就現實而言，漢堡王跟摩斯漢堡一個套餐賣到200元（台幣、下同），對於學生來說貴又吃不飽，但麥當勞常常推出優惠券活動，就整體來說，麥當勞的CP值跟穩定度，絕對還是快餐店的龍頭。

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原PO又說，如果漢堡王跟摩斯漢堡一個套餐的價格都跟麥當勞一樣，不覺得生意會輸給麥當勞。另一個讓麥當勞成為優勢的是，麥當勞吃的是一種回憶、一種家鄉感，因為美式連鎖快餐店在台灣剛開始的時候，麥當勞塑造的這種企業形象已經深植人心。

原PO的貼文一出，引起不少網友熱議也紛紛留言回應表示，「麥當勞早餐單點蠻便宜的」、「其他連鎖店賣200元，麥當勞現在也沒便宜到哪啊，也要一百多」、「而且麥當勞明明也漲很多，哪裡微漲，也沒變好吃」、「麥當勞明明漲更兇」；也有支持漢堡王的人反駁說，「會嗎，我覺得漢堡王沒有特別貴吧」、「加起來都差不多一百多兩百，我不覺得價格差異這麼大欸」、「漢堡王你上MOMO或蝦皮買券其實很便宜吧，一份套餐最便宜才70~80上下」。

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