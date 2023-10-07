5種好男人面相特徵　夫妻宮飽滿顧家愛妻兒　陳豪、馬國明齊上榜

渣男處處有，姐妹們在選擇老公時需要時時刻刻都謹慎！當然也要防備身邊的好朋友，可能他就是在背後捅你一刀的人！



今天，小編要告訴大家，通過面相作為選擇好男人的特徵，雖然沒什麼科學根據，但長輩皆說「相由心生」，所以還是能參考看看的！

選男友、選老公，不妨參考一下以下科普的5大特徵吧～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1、眼睛未必大，但有神

眼睛有神、目光堅定的男人一般做事有主見，有一定的毅力。炯炯有神的雙目也等於精明+旺妻相呢! 他們說話一般不是很多，但是說話鏗鏘有力，表達思想直接到位，行動迅速準確，遇見困難不慌不慢，靜如處子、動如脫兔。這樣的男人事業和家庭都會相對成功。

2、耳垂有肉

老一輩都說「耳垂有肉代表有福氣」，在面相來看的話除了意味著福相，同時也有顧家、正直的寓意呢～

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3、鼻挺

男生鼻子挺意味著好的事業運和財運，鼻肉豐滿鼻翼橫張肉厚的男人，主根基厚實也較會理財，較不虛榮，主可以言嫁。

4、額頭印堂闊而飽滿

額頭形狀圓潤飽滿，表皮亦無坑洞的男人，主前途光明工作運強，根基好、頭腦聰明智慧開通，嫁這樣的男人保證不愁沒錢花。

此外，額頭闊的男性比較懂了權衡利弊、分析事情好壞對錯；男生如果有飽滿而夠闊的印堂，大多「責任心強、大方不計較」。

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5、夫妻宮飽滿

眼尾的部位稱之為夫妻宮，夫妻宮的好壞是體現婚姻的幸福長久最明顯的一個標誌，男生的夫妻宮若是飽滿、不凹陷的，以面相學來看是「顧家、愛妻子、疼小孩」；有這種注重家庭關係的個性，和他組建家庭，生活肯定被貼心照顧周到!

婚姻美滿並不是說明女的有多麼漂亮，男的有多麼瀟灑、帥氣，而是懂得遷就、尊重、寬容對方。以上特徵面相也僅供參考，夫妻之間還是要多多懂得互相尊重與包容，才能為下一代樹立起好榜樣！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】

「內容純屬作者個人玄學意見，並非精密科學，所有資料僅供參考。」