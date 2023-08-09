收納技巧｜慳50%空間！必學11種簡易衣服收納法：恤衫、衛衣、裙

【收納技巧/居家收納】空間小怎麼收納衣服？對於香港人而言，地少人多不在話下，就連家中的空間也是相當重要，但作為愛美的女生，衣服很多又應該如何收納呢？既然無法改變蝸居的條件，不如就學習如何將每一寸空間都好好運用到的收納法吧！



近年斷捨離這個名詞一直被大家提起，除了斬斷物慾、減少購買的來源，大家亦可以學習到當中的收納技巧，以改善混亂的家居。相信女生們都有過同樣的困擾，購入相同的服飾單品、又或者在「衣服山」中上班前，急忙衝衝地隨意混搭、明明有心愛服飾單品，卻不知所終？其實當衣櫃一切一目了然，不單方便生活，更可以保持好心情，想解脫困局的話，不妨參考於時裝服飾行業多年的Kan Kan 的分享吧！

既然無法改變蝸居的條件，不如就學習如何將每一寸空間都好好運用到的收納法吧！（《被愛妄想症》劇照

衣櫃收納技巧：1. 上衣T-shirt

上衣作為大家的穿搭必備單品，無論任何年齡層都會擁有最少一件上衣T-shirt，而要將上衣T-shirt收納好，「Kan Kan」指大家可以先找好一個合適的盒子，再將上衣T-shirt的領口對齊，摺疊寬度按盒子的，先將一邊的衣袖按Z形摺疊，再摺疊另一邊的衣袖，最後上下摺疊餘下上衣部分。「Kan Kan」分享一個小秘訣是將上衣部分套進摺口位，就算軟笪笪的材質也不會輕易鬆開。

衣櫃收納技巧：1. 上衣T-shirt（YouTube@KanKanChanel）

衣櫃收納技巧：2. 連衣套裝

連衣套裝最麻煩的是上衣與下衣找不齊，首要的是先從領口對齊盒子，摺疊寬度按盒子的，先將一邊的衣袖按Z形摺疊，再摺疊另一邊的衣袖，這時加入下衣一同摺疊，同樣的要將一部分的上衣部分套進摺口位。

衣櫃收納技巧：2. 連衣套裝（YouTube@KanKanChanel）

衣櫃收納技巧：3. 半身裙

裙擺最好的處理方法當然是將它高掛起來，免卻之後晾掛、熨平的步驟，不過若果家居空間細小的話，可以考慮入手不易皺的百摺裙，這樣就可以隨意處理它。「Kan Kan」指半身裙、傘裙的處理方法是先將它反轉、左右對摺，若果尾端有設計的話，可以將它套進摺口位，然後再上下對摺。

衣櫃收納技巧：3. 半身裙（YouTube@KanKanChanel）

衣櫃收納技巧：4. 衛衣

冬天衣服一向都比較厚重，想將衛衣好好收藏的話，可以先將約衣袖寬度的衫擺摺疊，再按Z形摺疊袖子，摺疊位置剛好落在手袖處的縫線的話為佳，然後再上下摺疊，最後將帽子包裹。

衣櫃收納技巧：4. 衛衣（YouTube@KanKanChanel）

衣櫃收納技巧：5. 衛衣

另一款衛衣的收納技巧則與上衣類似，先將約衣袖寬度的衫擺摺疊，再按Z形摺疊袖子，這個時候順好帽子放進其中，然後再上下摺疊並套進摺口位。

衣櫃收納技巧：5. 衛衣（YouTube@KanKanChanel）

衣櫃收納技巧：6. 牛仔褲

先將牛仔褲對摺，然後將下襠三角位置內摺一些，然後將褲頭位置向下摺，再將一邊褲腳向3點鐘方向摺疊，這時再捲一點褲頭，再將沒動過的褲腳向褲頭方向對摺，然後像包裹便當般立成四邊形，最後套進摺口位。

衣櫃收納技巧：7. 毛衣

毛衣最怕就是領口變形、拉長，所以將毛衣疊好反而是更有利於收藏的。首先將毛衣下擺向上摺，然後將兩邊手袖向內摺，再將其對半對摺，成為一個長方形後，將毛衣下擺鬆開，就可以包裹住毛衣。

衣櫃收納技巧：7. 毛衣（YouTube@KanKanChanel）

衣櫃收納技巧：8. 連身長裙

連身長裙普遍以輕薄面料製成，這樣的材質更容易塑造摺疊的效果。首先平放並攤開連身長裙，將上身部分向下摺疊，然後將手袖位置向內摺，之後將下擺部分由左至右地摺疊，記緊寬度要平均，最後由上而下地摺疊並套進摺口位。

衣櫃收納技巧：8. 連身長裙（YouTube@KanKanChanel）

衣櫃收納技巧：9. 長襪

將一對襪子重疊並放，然後一同向下圈摺，最後可以將其中一個襪口包裹好整對襪子。

衣櫃收納技巧：9. 長襪（YouTube@KanKanChanel）

衣櫃收納技巧：10. 船襪

愛穿平底鞋的女生，對於船襪一定並不陌生，不過小巧的船襪非常容易落失夥伙！想將他們好好收齊的話，大家可以先將船襪躺平，面對面地對住，然後從襪腳位置向前捲，然後將其中一隻襪子包裏整體，這樣就可以一家齊整了！

衣櫃收納技巧：11. 四角內褲/短褲

女生睡覺時都總會穿上小短褲或四角內褲，應該如何處理這個看似輕薄的存在呢？其實只需將兩旁向中間摺疊，然後再向內對摺，最後由上而下地摺疊並套進摺口位。