日本旅遊注意！有遊客入餐廳一講英文即被趕　老闆兩度怒喝呢個字

一名台灣旅客赴日本京都探訪美食時，「踩雷」遇到對外國人非常不友善的店主。



他無奈表示「這間店破壞了我的探店體驗」，並提醒沒有精通日文的台灣人要留意：「我不是第一個受這種鳥氣的外國人。」

改個法文名卻不做外國人生意 Google評價發現其他受害者（點圖放大閱讀）：

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該台灣旅客於PTT發文表示，近日下榻京都的酒店，附近有一間看起來很道地的餐廳「Bonjour洋食屋」，剛營業半小時，他進店見空位很多，只有兩、三組客人。

但老闆看到人進門卻不招呼，台灣旅客當下尷尬了幾秒，才用英文問「兩個人有位置嗎？」，不料，老闆對著台灣旅客睜大眼睛，且大聲的回答：「No！」

台灣旅客猜想空位可能是預約席，所以又用英文問「是否可以現場候位？」，結果老闆直接怒瞪喊更大聲的「No！」。

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他無奈說「老闆也一直瞪著我，我就默默的轉身開門離開，想說是我犯了什麼錯嗎？」，仔細看店門口也未告知任何特殊規定。

後來，台灣旅客上網看Google評價才發現早在4年前就有網友留下1顆星抱怨「拒絕遊客，感受很糟糕！」，近3個月內也有外國人受氣，在店內等了10分鐘，老店主用日文招呼後發現不是日本人，態度180度大轉變，直說「這裡不歡迎你，我不會給你任何食物」。

除此之外，連日本人也受到很多鳥氣，原PO提醒網友「如果你精通日文應該可以去吃看看」，否則比較建議去180米旁的另一家洋食餐廳。

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網民們則評論「店名還假掰的取法文，結果說不接待外國人」、「不想接待外國人可以直接貼告示在門口，省得彼此不爽」、「這跟會不會日文無關，擺明已經不把人當人在尊重」。

也有人說「店家不想接不會日文的旅客這正常吧」、「Google依最新評論排序來說，如果發現矛盾情況都要小心」、「這就是老闆要的結果，感謝情報」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】